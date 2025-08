Gremlins 3, la sceneggiatura è stata scritta

L’attore statunitense ha aggiunto: “Warner Bros. è incredibilmente interessata a realizzarla, a quanto pare sta attendendo che il signor Spielberg la legga e la approvi”. Sempre stando a quanto ricostruito da GamesRadar, le riprese del nuovo film potrebbero prendere avvio il prossimo anno con una distribuzione nelle sale cinematografiche americane nel 2027. Massimo riserbo per quanto riguarda gli attori del cast, non resta quindi altro da fare che attendere per poter conoscere tutti gli sviluppi futuri.

Diretto da Joe Dante e scritto da Chris Columbus , Gremlins è stato un grande successo di pubblico e critica incassando più di duecento milioni di dollari al botteghino internazionale. La pellicola ha così dato vita al sequel Gremlins 2 - La nuova stirpe uscito nel 1990. Nel cast Phoebe Cates nel ruolo di Kate Beringer. Il primo lavoro ha vinto cinque statuette alla 12esima edizione dei Saturn Awards nelle categorie Miglior film horror, Miglior regia, Miglior attrice non protagonista per l’interpretazione di Polly Holliday, Migliori effetti speciali e infine Miglior colonna sonora.

Dopo il successo delle due pellicole, nel 2023 i Gremlins sono tornati ad appassionare gli spettatori con una serie animata composta da due stagioni per un totale di venti episodi. In occasione dell’uscita della seconda stagione, il produttore esecutivo Brendan Hay ha dichiarato al The Hollywood Reporter: “Siamo stati ispirati dal lavoro fatto da Joe per i film”. Hay ha aggiunto: “Ci siamo aperti alle possibilità e a nuovi modi di divertimento con i Mogwai e con il mondo intero”. Al momento nessuna conferma di una nuova stagione.