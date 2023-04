Gremlins: Secrets of the Mogwai – Il trailer della serie animata

Il cult anni ’80 sta per tornare con una serie tv di cui sono state rese note le prime immagini Condividi

Si intitola Gremlins: Secrets of the Mogwai la serie animata prequel dell'iconico franchise cinematografico che ha segnato la storia del cinema anni '80. La data di uscita prevista è stata confermata, il 23 maggio 2023 quindi manca davvero poco per poter gustare l'avventura delle piccole e imprevedibili creature che strizzano l'occhio al tenero Gizmo. La data è stata rivelata durante l'evento per il servizio di streaming Max a Los Angeles, in occasione del quale Warner Bros e Discovery hanno presentato in anteprima il trailer della serie.

Gremlins: Secrets of the Mogwai, la trama Gremlins: Secrets of the Mogwai riporta gli spettatori nella Shanghai degli anni '20, dove la famiglia Wing incontra per la prima volta il giovane Mogwai chiamato Gizmo. Sam Wing, futuro proprietario del negozio Mr. Wing nel film Gremlins del 1984, accetta il pericoloso compito di portare a casa Gizmo e intraprende un viaggio attraverso la campagna cinese. Sam e Gizmo sono raggiunti da un'adolescente ladra di strada di nome Elle, e insieme incontrano, e talvolta combattono, mostri colorati e spiriti del folklore cinese. Durante la loro ricerca, sono inseguiti da un industriale assetato di potere e dal suo crescente esercito di malvagi Gremlins.

Il cast di Gremlins: Secrets of the Mogwai Nel cast della serie troviamo Ming-Na Wen, James Hong, BD Wong, Matthew Rhys, Izaac Wang, AJ LoCascio, Gabrielle Nevaeh Green, insieme a guest star tra cui Zach Galligan che ha interpretato l'eroe Billy Peltzer nei film originali della saga Gremlins. Altre voci ospiti includono Sandra Oh, Randall Park, George Takei e Bowen Yang. Gremlins: Secrets of the Mogwai è prodotto da Amblin Television in associazione con Warner Bros. Animation. Steven Spielberg è il produttore esecutivo, insieme a Darryl Frank e Justin Falvey. Tze Chun è showrunner e produttore esecutivo. Brendan Hay è il produttore esecutivo con Dan Krall come produttore supervisore. Joe Dante è produttore consulente.