La notte magica della finalissima di X Factor 2025 a Napoli ( RIVIVI QUI LA DIRETTA ), ci ha regalato una pioggia di emozioni. Al di là della gara e del podio, a vincere è stata la voglia di stare bene insieme, come hanno sottolineato i finalisti durante la conferenza stampa odierna, la loro gioia più grande è stata ritrovarsi a fare buona musica realizzando il sogno di arrivare in finale. La straordinaria cornice di Piazza del Plebiscito illuminata a festa, davanti a un pubblico di oltre 16mila spettatori, ha fatto il resto. Una serata spettacolare, culmine di un percorso lungo mesi e mesi, frutto del lavoro congiunto non solo di giudici e concorrenti, ma anche dell’intera squadra del programma, guidata dalla capo progetto Paola Costa e dagli autori Giacomo Carrera, Laura Mariani, Lorenzo Campagnari, Elaine Henri, Carlotta D’Ambrosio, Anna Ferrajoli, Alessandro Caruso e Nadia Forini, con la produzione esecutiva di Barnaby Boccoli, Barbara Gerli e Paolo Scarbaci, e la direzione musicale affidata ad Antonio Filippelli.

le parole dei finalisti alla conferenza stampa

A vincere questa edizione di X Factor è la ventenne Roberta Scandurra, colei che è stata definita l’“underdog” di questa edizione, ma in realtà, ieri alla finalissima hanno vinto tutti, e lo hanno dimostrato i protagonisti stessi, oggi nel corso della conferenza stampa: rob, eroCaddeo, Delia e PierC non hanno dubbi, "non importa chi ha vinto, siamo tutti stra felici di essere arrivati fin qui, ci amiamo. Siamo una famiglia", e a fare eco alle parole di eroCaddeo, DELIA, "noi siamo anche il frutto di un lavoro di squadra, il nostro obiettivo comune è fare musica, restando con i piedi per terra. Ci siamo sempre sostenuti a vicenda". Non a caso, la vincitrice prende la parola a nome di tutti e racconta che qualche attimo prima di salire sul palco ieri sera "ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti che comunque fosse andata, avremmo vinto tutt'e quattro".

il consiglio più utile che rob, eroCaddeo, Delia e PierC hanno ricevuto a XF2025

Se ciascuno dei fab four sottolinea lo stesso affetto, la stessa complicità e la grande amicizia che li lega, ognuno in questo percorso a XF2025 ha fatto tesoro di uno o più consigli in particolare, ecco quali sono stati e per chi:



eroCaddeo: "Uno dei consigli più importanti? Divertirsi, siete qua e avete già fatto tanto, l'approccio per me deve essere questo sì, ma a volte non è facile ricordarselo perché l'ansia e l'agitazione possono giocare brutti scherzi. Aver avuto Giorgia che ti dice queste cose come ha fatto anche ieri prima di salire sul palco è stato pazzesco, mi ha dato due consigli sul respiro e sul diaframma e se queste dritte te le dà Giorgia...Lauro mi ha dato dei buoni consigli rispetto a quello che sarà fuori, il primo tra tutti è rimanere sempre umili e lavorare sodo, poi qualcosa arriva".

PierC: "Il consiglio costante ricevuto da Gabbani è quello di rimanere autentico, fedele a me stesso, cosa che peraltro anche altre persone intorno a me mi hanno ribadito. Tra queste Giorgia, proprio durante le prove generali dell'altra sera qui sul palco. Quando si vede che porti la verità, funziona sempre e lo condivido, secondo me è molto vero".

rob: "E' vero, Giorgia lo abbiamo detto sempre è stata fantastica con tutti noi, ci ha dato dei consigli bellissimi. Durante le prove generali o comunque sul palco, è sempre stata di grande supporto. E poi naturalmente c'è stata Paola che è stata davvero fantastica, mi diceva sempre di cantare e non pensare a niente altro, di divertirmi, l'importante è essere contenti alla fine dell'esibizione, ed è proprio così".

DELIA: "Questo di cui ha parlato rob è un consiglio generale che ho ricevuto da Giorgia, dai giudici, in realtà da tutti. Noi cantanti e chiunque lavori nei mestieri dell'arte, ha sempre quell'ansia, quella paura prima dell'esibizione, io prima pensavo fosse un problema, ora non è più così, se non hai paura e non hai ansia significa che non te ne frega niente di quello che stai facendo. Ed ecco che sul palco l'emozione negativa si trasforma in positività, questo è il più grande insegnamento che mi è arrivato".