Nel corso della conferenza stampa finale di X Factor 2025, la vincitrice e i finalisti si sono ritrovati l'uno accanto all'altra. Ecco cosa ci hanno raccontato della finale e della loro personale esperienza
La notte magica della finalissima di X Factor 2025 a Napoli (RIVIVI QUI LA DIRETTA), ci ha regalato una pioggia di emozioni. Al di là della gara e del podio, a vincere è stata la voglia di stare bene insieme, come hanno sottolineato i finalisti durante la conferenza stampa odierna, la loro gioia più grande è stata ritrovarsi a fare buona musica realizzando il sogno di arrivare in finale. La straordinaria cornice di Piazza del Plebiscito illuminata a festa, davanti a un pubblico di oltre 16mila spettatori, ha fatto il resto. Una serata spettacolare, culmine di un percorso lungo mesi e mesi, frutto del lavoro congiunto non solo di giudici e concorrenti, ma anche dell’intera squadra del programma, guidata dalla capo progetto Paola Costa e dagli autori Giacomo Carrera, Laura Mariani, Lorenzo Campagnari, Elaine Henri, Carlotta D’Ambrosio, Anna Ferrajoli, Alessandro Caruso e Nadia Forini, con la produzione esecutiva di Barnaby Boccoli, Barbara Gerli e Paolo Scarbaci, e la direzione musicale affidata ad Antonio Filippelli.
le parole dei finalisti alla conferenza stampa
A vincere questa edizione di X Factor è la ventenne Roberta Scandurra, colei che è stata definita l’“underdog” di questa edizione, ma in realtà, ieri alla finalissima hanno vinto tutti, e lo hanno dimostrato i protagonisti stessi, oggi nel corso della conferenza stampa: rob, eroCaddeo, Delia e PierC non hanno dubbi, "non importa chi ha vinto, siamo tutti stra felici di essere arrivati fin qui, ci amiamo. Siamo una famiglia", e a fare eco alle parole di eroCaddeo, DELIA, "noi siamo anche il frutto di un lavoro di squadra, il nostro obiettivo comune è fare musica, restando con i piedi per terra. Ci siamo sempre sostenuti a vicenda". Non a caso, la vincitrice prende la parola a nome di tutti e racconta che qualche attimo prima di salire sul palco ieri sera "ci siamo guardati negli occhi e ci siamo detti che comunque fosse andata, avremmo vinto tutt'e quattro".
il consiglio più utile che rob, eroCaddeo, Delia e PierC hanno ricevuto a XF2025
Se ciascuno dei fab four sottolinea lo stesso affetto, la stessa complicità e la grande amicizia che li lega, ognuno in questo percorso a XF2025 ha fatto tesoro di uno o più consigli in particolare, ecco quali sono stati e per chi:
eroCaddeo: "Uno dei consigli più importanti? Divertirsi, siete qua e avete già fatto tanto, l'approccio per me deve essere questo sì, ma a volte non è facile ricordarselo perché l'ansia e l'agitazione possono giocare brutti scherzi. Aver avuto Giorgia che ti dice queste cose come ha fatto anche ieri prima di salire sul palco è stato pazzesco, mi ha dato due consigli sul respiro e sul diaframma e se queste dritte te le dà Giorgia...Lauro mi ha dato dei buoni consigli rispetto a quello che sarà fuori, il primo tra tutti è rimanere sempre umili e lavorare sodo, poi qualcosa arriva".
PierC: "Il consiglio costante ricevuto da Gabbani è quello di rimanere autentico, fedele a me stesso, cosa che peraltro anche altre persone intorno a me mi hanno ribadito. Tra queste Giorgia, proprio durante le prove generali dell'altra sera qui sul palco. Quando si vede che porti la verità, funziona sempre e lo condivido, secondo me è molto vero".
rob: "E' vero, Giorgia lo abbiamo detto sempre è stata fantastica con tutti noi, ci ha dato dei consigli bellissimi. Durante le prove generali o comunque sul palco, è sempre stata di grande supporto. E poi naturalmente c'è stata Paola che è stata davvero fantastica, mi diceva sempre di cantare e non pensare a niente altro, di divertirmi, l'importante è essere contenti alla fine dell'esibizione, ed è proprio così".
DELIA: "Questo di cui ha parlato rob è un consiglio generale che ho ricevuto da Giorgia, dai giudici, in realtà da tutti. Noi cantanti e chiunque lavori nei mestieri dell'arte, ha sempre quell'ansia, quella paura prima dell'esibizione, io prima pensavo fosse un problema, ora non è più così, se non hai paura e non hai ansia significa che non te ne frega niente di quello che stai facendo. Ed ecco che sul palco l'emozione negativa si trasforma in positività, questo è il più grande insegnamento che mi è arrivato".
Sul rapporto con i giudici
Oltre a contraddistinguersi per talento, personalità e carettere, i quattro finalisti di XF2025 si sono contraddistinti anche per il rapporto con il proprio mentore. Senza la loro guida non sarebbero arrivati fino all'ultimo atto di una sfida non sempre facile.
rob su Paola Iezzi: "Io ho imparato tantissimo da Paola, è stata fantastica e anche molto materna con me, oltre a essere un'amica e una grandissima professionista. Le voglio un bene dell'anima, ho lavorato in maniera super serena, quando facevo le prove da sola mi impanicavo e se sbagliavo le cose mi veniva da piangere, quando c'era lei ero la persona più tranquilla del mondo. Sono sicura che non ci perderemo dopo X Factor".
Delia su Jake La Furia: "Jake mi ha insegnato soprattutto l'arte dell'alleggerire, io ammetto di essere una persona pesante e lui mi ha davvero alleggerito moltissimo, Delia divertiti per favore, meno paranoie e più divertimento. E' la cosa più bella che mi ha trasmesso".
PierC su Francesco Gabbani: "In Gabbani ho trovato davvero un amico, posso dirlo, è stato fantastico poterlo incontrare e poter lavorare con un grande artista come lui. Mi ha insegnato tantissime cose, sarebbe riduttivo stare qui ad elencarle tutte, dalle piccole cose tecniche a quelle più grandi, è stato uno scambio immenso, oltre a tutto l'aspetto umano del portare il vero il PierC sul palco senza troppe pare".
eroCaddeo su Achille Lauro: "Come ho detto prima, Lauro mi ha mi ha consigliato prima di tutto di rimanere così come sono e tendenzialmente di vestirmi un po' meglio. Restare umili, scrivere belle canzoni, basicamente questo, che è tantissimo".
gli inediti dei finalisti
rob (di Paola Iezzi) Cento ragazze
La fine di una storia come una crisi di astinenza (Warner Records Italy/Warner Music Italy)
eroCaddeo (di Achille Lauro) punto
La sensazione di restare sospesi, di non riuscire mai a chiudere davvero una frase, una storia, un capitolo (Atlantic Records Italy/Warner Music Italy)
DELIA (squadra di Jake La Furia) Sicilia Bedda
Un omaggio a una terra che ti lascia andare, ma non ti lascia mai davvero (Warner Records Italy/Warner Music Italy)
PierC, della squadra di Francesco Gabbani, ha riproposto Neve sporca
Un dialogo con il PierC bambino in cui l’artista ripercorre ricordi, ferite e domande mai chiuse (Atlantic Records Italy/Warner Music Italy).