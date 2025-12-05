Offerte Sky
Chi è Roberta Scandurra, vincitrice di X Factor 2025: l'inedito e il percorso

TV Show
Introduzione

Nella Finalissima di X Factor 2025 (RIVIVI QUI LA DIRETTA), che si è svolta giovedì 4 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, si sono sfidati eroCaddeo della squadra di Achille Lauro, PierC della squadra di Francesco Gabbani, DELIA della squadra di Jake La Furia e rob della squadra di Paola Iezzi. I quattro artisti si sono contesi il titolo di vincitore del talent show condotto da Giorgia. Nella scheda, il percorso dell’“underdog” pop-punk dell’edizione che ha conquistato la vittoriarob.

 

Ospite d’onore della finale di X Factor 2025 è stata Laura Pausini. Sul palco, oltre alla popstar, anche Jason Derulo.

Quello che devi sapere

Chi è rob

Roberta Scandurra, 20 anni, è una studentessa di Trecastagni (Catania). La cantautrice ama sperimentare attraverso brani autobiografici. Nel 2022 ha vinto il Tour Music Fest con il titolo di “Artist of the Year”. In quell'occasione, alcuni professori del college le hanno assegnato una borsa di studio grazie alla quale, nel giugno 2023, ha frequentato un workshop di Songwriting alla Berklee di Boston.

 

VIDEO: X FACTOR 2025, I BRANI SCELTI DAI FINALISTI PER LA PRIMA MANCHE

Il percorso di rob

Settimana dopo settimana, grazie ai consigli della giudice Paola Iezzi, rob ha dominato il palco di X Factor 2025 con il pop-punk. Ha infatti proposto e riletto in questa chiave brani come Call Me di Blondie, Driver License di Olivia Rodrigo vers. JXDN, Heads Will Roll degli Yeah Yeah Yeahs, You Oughta Know di Alanis Morissette, Ti sento dei Matia Bazar, What’s Up? delle 4 Non Blondes, Bring Me to Life degli Evanescence, Un’emozione da poco di Anna Oxa e Decode dei Paramore.

 

VIDEO: FINALE X FACTOR 2025, IL BEST OF DI ROB

L'inedito di rob

L'inedito di rob si intitola CENTO RAGAZZE. Il brano è una scarica pop-punk che racconta la fine di una storia d’amore come una vera e propria crisi d’astinenza: lui è sparito e lei resta sola a fare i conti con la disillusione.

 

VIDEOX FACTOR 2025, ROB CANTA CENTO RAGAZZE ALLA FINALE

La vittoria di rob

Nella finale, rob si è fatta valere nelle tre manche. Nella prima libera "My Song" ha cantato una versione rock del brano Città vuota di Mina. Nella seconda "Best Of" ha schierato i brani Un’emozione da poco di Anna OxaBring Me to Life degli Evanescence e Ti sento dei Matia Bazar. Nella terza sull'inedito ha riproposto il brano CENTO RAGAZZE. Il pubblico l'ha infine eletta vincitrice di X Factor 2025.

 

VIDEO: ROB VINCE X FACTOR 2025

