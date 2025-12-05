Chi è Roberta Scandurra, vincitrice di X Factor 2025

Introduzione

Nella Finalissima di X Factor 2025 (RIVIVI QUI LA DIRETTA), che si è svolta giovedì 4 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, si sono sfidati eroCaddeo della squadra di Achille Lauro, PierC della squadra di Francesco Gabbani, DELIA della squadra di Jake La Furia e rob della squadra di Paola Iezzi. I quattro artisti si sono contesi il titolo di vincitore del talent show condotto da Giorgia. Nella scheda, il percorso dell’“underdog” pop-punk dell’edizione che ha conquistato la vittoria, rob.

Ospite d’onore della finale di X Factor 2025 è stata Laura Pausini. Sul palco, oltre alla popstar, anche Jason Derulo.