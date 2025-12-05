In Piazza del Plebiscito a Napoli ha trionfato la giovane artista della squadra di Paola Iezzi, che ancora incredula ha espresso gratitudine per un'esperienza che le ha permesso di maturare, sul palco e come persona

"Sono felicissima, super grata, non so esprimere a parole come mi sento". Ai microfoni di Sky TG24, subito dopo la finale di X Factor 2025 (SPECIALE) in diretta giovedì 4 dicembre da Piazza del Plebiscito a Napoli, la neo-eletta vincitrice rob della squadra di Paola Iezzi (FOTO DELLA FINALE - RIVIVI LA FINALE) ha espresso, ancora incredula, tutta la gioia e la gratitudine per l'esperienza appena vissuta, che la porterà lontano. "Il percorso di X Factor è stato fantastico, dall’inizio alla fine", ha proseguito. "Mi sento proprio diversa. Sono maturata un sacco, sia artisticamente, sia a livello personale. Questa vittoria per me vuol dire tantissimo: l’ho sempre sognata da piccolissima. Non riesco a capire che ho vinto, è una cosa fuori dal normale per me". Ha poi rivolto un pensiero a chi l'ha sempre sostenuta, diventando subito lei stessa un sostegno per gli altri: "Dedico il premio a Paola, a mia mamma, a tutta la mia famiglia, ai miei amici, a chi mi ha votata e a chi sogna di fare musica: non vi dovete mai arrendere, perché ci riuscirete, se vi impegnate e ci credete tanto, ci riuscirete tanto".

Roberta Scandurra, in arte rob, 20 anni, è una studentessa di Trecastagni (Catania). La cantautrice ama sperimentare attraverso brani autobiografici. Nel 2022 ha vinto il Tour Music Fest con il titolo di “Artist of the Year”. In quell'occasione, alcuni professori del college le hanno assegnato una borsa di studio grazie alla quale, nel giugno 2023, ha frequentato un workshop di Songwriting alla Berklee di Boston.

Settimana dopo settimana, grazie ai consigli della giudice Paola Iezzi, rob ha dominato il palco di X Factor 2025 con il pop-punk. Ha infatti proposto e riletto in questa chiave brani come Call Me di Blondie, Driver License di Olivia Rodrigo vers. JXDN, Heads Will Roll degli Yeah Yeah Yeahs, You Oughta Know di Alanis Morissette, Ti sento dei Matia Bazar, What’s Up? delle 4 Non Blondes, Bring Me to Life degli Evanescence, Un’emozione da poco di Anna Oxa e Decode dei Paramore.

L'inedito di rob si intitola CENTO RAGAZZE. Il brano è una scarica pop-punk che racconta la fine di una storia d’amore come una vera e propria crisi d’astinenza: lui è sparito e lei resta sola a fare i conti con la disillusione.

Nella finale, rob si è fatta valere nelle tre manche. Nella prima libera "My Song" ha cantato una versione rock del brano Città vuota di Mina. Nella seconda "Best Of" ha schierato i brani Un’emozione da poco di Anna Oxa, Bring Me to Life degli Evanescence e Ti sento dei Matia Bazar. Nella terza sull'inedito ha riproposto il brano CENTO RAGAZZE. Il pubblico l'ha infine eletta vincitrice di X Factor 2025.

Ospiti della finale sono stati Laura Pausini e Jason Derulo. La prima ha cantato la cover del brano Ritorno ad amare di Biagio Antonacci. È il primo singolo del nuovo album Io canto 2, che arriverà nel 2026. Da fine marzo, invece, inizierà l'11esimo tour mondiale della carriera dell'artista, Io canto, che durerà due anni. Il secondo, invece, ha cantato i brani Talk Dirty feat. 2 Chainz, Who Hurt You e Want to Want Me. L'artista tornerà con un tour europeo di 25 date che inizierà alla fine di gennaio e proseguirà fino all'inizio di marzo 2026.