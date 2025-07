Mortal Kombat 2, il trailer del film

Warner Bros. ha pubblicato il primo trailer ufficiale del film Mortal Kombat 2, il sequel di Mortal Kombat, l’adattamento cinematografico del celebre videogioco che era uscito nel 2021. Diretta da Simon McQuoid, che aveva già debuttato alla regia del primo episodio, la pellicola arriverà nelle sale italiane il 23 ottobre. Nelle ultime avventure, l’attore Karl Urban (Il Signore degli Anelli, Star Trek e The Boys) interpreterà un nuovo personaggio, Johnny Cage, il playboy di Hollywood tra i personaggi più celebri della serie. Nonostante sia stato citato solo nel finale del precedente episodio, è uno dei più importanti tra i lottatori del videogioco sviluppato da Midway. Aveva infatti esordito nell’originale Mortal Kombat del 1992, ispirato al personaggio di Frank Dux, interpretato da Jean-Claude Van Damme nel film Senza esclusione di colpi. La sceneggiatura è di Jeremy Slater (Godzilla, Kong – Il nuovo impero e Death Note).

Il cast include anche Adeline Rudolph nel ruolo dell principessa Kitana, che predilige come armi letali i ventagli d'acciaio, la star di You Tati Gabrielle nel ruolo dell'amica di Kitana, Jade, che invece combatte un bastone bo, Damon Herriman nel ruolo del mago oscuro Quan Chi, il culturista Martyn Ford nel ruolo di dal malvagio imperatore della dimensione Outerworld Shao Kahn, Ana Thu Nguyen nel ruolo della regina Sindel, nonché la madre di Kitana, Desmond Chiam nel ruolo di Re Jerrod, il padre di Kitana, e CJ Bloomfield nel ruolo del combattente dalle zanne e dagli artigli retrattili Baraka. I componenti del cast che, poi, ritorneranno dalle precedenti avventure comprendono Lewis Tan nel ruolo di Cole Young, Jessica McNamee nel ruolo dell'ufficiale militare Sonya Blade, Ludi Lin nel ruolo del maestro di karate armato di palle di fuoco Liu Kang, Mehcad Brooks nel ruolo del combattente dalle fortissime braccia bioniche Jackson "Jax" Briggs, Josh Lawson nel ruolo del killer australiano Kano, Chin Han nel ruolo del crudele stregone Shang Tsung, l'attore di Shōgun Tadanobu Asano nel ruolo del dio del tuono Raiden, l’altro volto di Shōgun Hiroyuki Sanada nel ruolo del combattente Scorpion, Joe Taslim nel ruolo del suo acerrimo nemico Sub-Zero e Max Huang nel ruolo del combattente dal cappello affilato Kung Lao.





Il film Mortal Kombat del 2021 aveva subito le conseguenze della pandemia Covid, che aveva reso necessaria la trasmissione in streaming in molti Paesi a causa della drammatica situazione che aveva colpito i cinema di tutto il mondo. Come risulta dal sito Box Office Mojo, nonostante le difficoltà la pellicola aveva incassato a livello globale ben 84.400.000 dollari. Come riporta Variety, invece, per la sua produzione era stato impiegato un budget di 55 milioni di dollari.

Mortal Kombat è un celebre videogioco picchiaduro, noto per i suoi combattimenti brutali, per le sue fatality spettacolari e per i suoi personaggi iconici, come Scorpion e Sub-Zero. Nato nel 1992, è amato ancora oggi da milioni di giocatori per le sue storie epiche e per le sue rivalità leggendarie. Negli anni, sulla scia del suo successo, sono stati poi sviluppati anche tornei dedicati, film e nuove versioni.