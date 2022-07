9/15 ©Webphoto

Eccezzziunale... veramente - La passione italica per il calcio in un anno come il 1982, dove gli Azzurri vinsero il loro terzo mondiale, non poteva che concretizzarsi al cinema nella parlata e nel volto del “terrunciello” Diego Abatantuono, emblema sopra le righe dell’ultra sfegatato, che in questa pellicola si fa in tre: il milanista Donato, l'interista Franco e lo juventino Tirzan. Un successo clamoroso per un film che 40 anni fa riempì i cinema fino all’inverosimile. Per la gioia del regista Carlo Vanzina, e del pubblico che ancora oggi continua ad amarlo

