Italia 1982 - Una storia azzurra, clip e locandina del documentario

A Taormina verrà presentato in anteprima l’attesissimo docufilm, in arrivo nelle sale l'11 luglio (per tre giornate speciali, l’11, il 12 e il 13 luglio). La data dell’11 luglio non è casuale: era proprio quello il giorno del 1982 in cui diventammo Campioni del Mondo in Spagna. Il 29 giugno al Teatro Antico verrà proiettata la pellicola, di cui qui vi offriamo un assaggio proponendovi un estratto e il poster

A coronare la proiezione del 29 giugno ci saranno Fulvio Collovati, Beppe Dossena, Franco Selvaggi e Marco Tardelli, che saliranno sul palco. Sono i calciatori a cui si deve la vittoria dell’Italia ai campionati del mondo del 1982 in Spagna. I suddetti nomi sono importanti come quelli dei cavalieri dell’Apocalisse, per intenderci, nel senso che grazie a loro un difficile periodo sia per la storia italiana sia per la Nazionale - allora guidata da Enzo Bearzot - diventò roseo.

Ricordiamo che quelli erano gli anni in cui il nostro Paese era oppresso dall'incubo del terrorismo e dal problema della crisi economica. In questo scenario, la parabola azzurra dei cavalieri dell’Apocalisse calcistica (apocalisse per le altre squadre, sia chiaro) ha permesso alla nostra Nazione di percorrere finalmente una strada in discesa.

Il documentario comincia in medias res, raccontando di Paolo Rossi, il bomber che avrebbe dovuto fare goal ma che non ci stava riuscendo.



