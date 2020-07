38 anni fa l'Italia vinceva il suo terzo Mondiale. FOTO

4/19 ©Getty

Il pessimismo appare giustificato. Anche perché il destino non è amico. L'Italia approda in un vero "girone di ferro": con lei ci sono l'Argentina di Maradona e il Brasile, favorito per la vittoria finale. L'unico modo per passare è vincere, non scontato per una squadra sin lì abbonata a pareggi deludenti