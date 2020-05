1/15 ©Getty

Il 15 maggio 1910 la Nazionale italiana di calcio ha avuto il suo battesimo ufficiale in un match all'Arena Civica di Milano contro la Francia. L'inizio di una vicenda sportiva che è stata segnata da partite e competizioni memorabili. A partire dal primo Mondiale vinto nel 1934, proprio in Italia. La squadra di Vittorio Pozzo conquista il trofeo battendo in finale la Cecoslovacchia per 2 a 1

