Conan il Barbaro, in arrivo una serie TV Netflix

Netflix ha svariati progetti in cantiere, tra i quali una serie TV live action dedicata a un personaggio davvero iconico, tanto della letteratura quanto del cinema: Conan il Barbaro. Nato dalla penna di Robert E. Howard, il personaggio è graficamente vivo nella mente di svariate generazioni grazie all’interpretazione di Arnold Schwarzenegger.

Il progetto è ancora nelle prime fasi di sviluppo, considerando come la piattaforma digitale sia ancora alla ricerca del giusto profilo per ricoprire il ruolo di regista. Sembra però siano già state coinvolte diverse figure per avviare le operazioni di sviluppo. È bene sottolineare come non si tratti soltanto di un’idea o di un’indiscrezione. È stato infatti siglato un accordo tra Netflix e la Malmberg Cabinet Entertainment, società che detiene i diritti della Conan Properties International.

La piattaforma potrà dunque sfruttare liberamente, e in esclusiva, il materiale letterario inerente il personaggio di Conan il Barbaro. Un’operazione mandata avanti da Fredrik Malmberg e Mark Wheeler, di Pathfinder Media, coinvolti nello sviluppo come produttori esecutivi.