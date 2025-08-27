Ogni maledetto fantacalcio, il cast del film Netflix. FOTO

1/13 ©Webphoto

Ogni maledetto fantacalcio è la nuova pellicola targata Netflix. Il film mescola comicità e passione per il calcio con un grande cast corale, tra gli attori presenti troviamo Enrico Borello. Mercoledì 27 agosto il lavoro ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)

Ogni Maledetto Fantacalcio, l’annuncio del film sport comedy su Netflix con Diletta Leotta