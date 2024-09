Mostra del Cinema di Venezia 2024, oggi Comencini e Gifuni. DIRETTA

In Concorso arriva il documentario Qing Chun: Gui (Youth: Homecoming) di Wang Bing, l'ultimo capitolo della trilogia sulla vita e sulle difficoltà di un gruppo di giovani lavoratori nel settore tessile in Cina.





Con l’avvicinarsi delle vacanze di Capodanno, i laboratori tessili di Zhili sono quasi deserti. I pochi dipendenti rimasti sono in disperata attesa dello stipendio per pagarsi il viaggio di ritorno a casa. Dalle rive del fiume Yangtze alle montagne dello Yunnan, tutti festeggeranno nelle proprie città natali e celebreranno i rituali di prosperità con la famiglia. Per Shi Wei questa è anche l’opportunità di sposarsi, come per Fang Lingping. Il marito, ex tecnico informatico, dovrà seguirla a Zhili dopo la cerimonia. Imparare è difficile, ma ciò non ostacola l’avvento di una nuova generazione di lavoratori