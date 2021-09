Festival di Venezia 2021, Old Henry: la recensione del film

“Nel dubbio, gira un film Western”, cosi diceva John Ford. E per il suo debutto come regista dietro la macchina da presa Potsy Ponciroli ha seguito il consiglio del grande maestro. Old Henry, presentato fuori concorso alla 78esima Mostra del Cinema di Venezia (LA DIRETTA - LO SPECIALE), è infatti un racconto ambientato nel Selvaggio west. Nello specifico ci troviamo in Oklahoma nel 1906.Tra banditi e sceriffi, una storia di perdono e redenzione, in cui il confine tra bene e male si confonde, come spesso accade nei racconti di frontiera.

