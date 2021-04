Oscar 2021: i pronostici dei bookmakers sui film vincitori

Il momento più atteso dell’Award Season è alle porte. Domani sera, in diretta su Sky Cinema Oscar, canale 303 di Sky, andranno in scena gli Academy Awards. Come di consueto, sono uscite le previsioni degli scommettitori su chi porterà a casa le statuette d'oro. Ecco le indicazioni per i probabili vincitori nelle categorie miglior film, miglior attrice protagonista, miglior attore protagonista, miglior attrice non protagonista, miglior attore non protagonista e miglior regia Condividi:

Il momento dell’anno più atteso dal mondo del cinema è ormai alle porte. Domani sera, domenica 25 aprile, la cerimonia degli Oscar sarà trasmessa in diretta su Sky Cinema Oscar, canale 303 di Sky. Come di consueto, sono uscite le previsioni dei bookmakers su chi vincerà le statuette nelle categorie più ambite: miglior film, miglior attrice protagonista, miglior attore protagonista, miglior attrice non protagonista, miglior attore non protagonista e miglior regia. Le statistiche sono state studiate dagli esperti di Compare.Bet, che hanno formulato le previsioni sulla base delle tendenze dei principali bookmakers internazionali. Ecco cosa aspettarsi.

Miglior Film vedi anche "Nomadland", la scheda del film di Chloé Zhao candidato all'Oscar Gran favorito per il premio più importante è “Nomadland”, film scritto, diretto, co-prodotto e montato da Chloé Zao. Notevole lo scarto con gli altri titoli in corsa. Il secondo favorito è “Processo ai Chicago 7”, con una percentuale appena sotto il 15%. Le previsioni non sorprendono. “Nomadland” ha già vinto, tra gli altri, il Leone d’Oro 2020, il Golden Globe per miglior film drammatico e miglior regista, 4 BAFTA Awards e 2 Critics’ Choice Movie Awards.

Miglior attore non protagonista vedi anche Oscar 2021: 7 buoni motivi per seguire la cerimonia di premiazione Sembra non esserci competizione nemmeno per Daniel Kaluuya che, con la sua interpretazione in “Judas and the Black Messiah”, potrebbe portarsi a casa l’Academy Award come miglior attore non protagonista, con il 94.90% di previsioni. Seguono Sacha Baron Cohen e Paul Raci.

Miglior attrice protagonista Più combattuta la corsa per la categoria di miglior attrice protagonista. Prima candidata per la vittoria è Carey Mulligan per il suo ruolo in “Una donna promettente”, quotata al 42.20%, seguita da Viola Davis (34.20%) e Frances McDormand (20.90%).

Miglior attrice non protagonista A vincere il premio come miglior attrice in un ruolo di supporto, secondo i bookmakers, potrebbe essere Youn Yuh-Jung del film “Minari”. L’attrice ha superato negli ultimi giorni Maria Bakalova, fino a poco tempo fa grande favorita per il suo ruolo in “Borat 2”.