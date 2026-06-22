Festa del Papà negli USA e in UK, tutti gli auguri dei vip. FOTO
Non solo messaggi carichi di amore e di riconoscenza verso le figure di riferimento per i propri figli, ma anche ricordi delle presenze vive nelle proprie infanzie, talvolta anche molto lontane. I vip hanno riempito i social di foto scattate insieme ai papà, che non solo non dimenticano i figli, anche se momentaneamente distanti (come ha fatto David Beckham con il figlio Brooklyn), ma che celebrano anche una ricca quotidianità insieme (come ha fatto Meghan Markle con il Principe Harry)