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Festa del Papà negli USA e in UK, tutti gli auguri dei vip. FOTO

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Foto tratta dal profilo Instagram di Victoria Beckham e foto tratta dal profilo Instagram di Meghan Markle

Non solo messaggi carichi di amore e di riconoscenza verso le figure di riferimento per i propri figli, ma anche ricordi delle presenze vive nelle proprie infanzie, talvolta anche molto lontane. I vip hanno riempito i social di foto scattate insieme ai papà, che non solo non dimenticano i figli, anche se momentaneamente distanti (come ha fatto David Beckham con il figlio Brooklyn), ma che celebrano anche una ricca quotidianità insieme (come ha fatto Meghan Markle con il Principe Harry)

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