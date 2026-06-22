Festa del Papà negli USA e in UK, tutti gli auguri dei vip. FOTO

3/16 Foto tratta dal profilo Instagram di Gisele Bündchen

Gisele Bündchen ha celebrato sia il marito, Joaquim Valente (con il quale ha un figlio di un anno), sia il padre, Valdir Bündchen, ma non l'ex marito Tom Brady, padre degli altri due figli. "Buona festa del papà Joaquim! Grazie per l'esempio che dai e per i valori che incarni: amore, umiltà, integrità, disciplina, gentilezza e coerenza. Sei un modello incredibile. Ti siamo tutti immensamente grati e ti vogliamo un bene infinito", ha scritto. Al padre: "Grazie per il tuo amore incondizionato, la tua saggezza e il tuo sostegno in ogni fase della mia vita".

Gisele Bündchen ha sposato Joaquim Valente