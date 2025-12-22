Gisele Bündchen ha sposato Joaquim Valente

La supermodella e l'istruttore di Jiu-Jitsusi si sarebbero scambiati le promesse nella loro casa in Florida, alla presenza di un numero ristretto di parenti ed amici. Lo scorso febbraio la coppia ha accolto il primo figlio, il terzo per l'icona delle passerelle

Gisele Bündchen e Joaquim Valente si sono sposati, lo ha rivelato una fonte a Page Six che in esclusiva. ha riportato i dettagli di un matrimonio che si è svolto in Florida, in gran segreto, ad inizio mese.

La cerimonia, che si è svolta lo scorso 3 dicembre, è avvenuta nella casa della supermodella e dello sportivo.

Assieme alla coppia solo una manciata di amici e i parenti, una scelta che riflette la riservatezza con cui la brasiliana ha gestito l'intera relazione col suo nuovo amore fin dall'inizio della frequentazione.

Le nozze segrete senza nessun indizio Gisele è convolata a nozze per la seconda volta, riferisce la stampa americana di settore apprendendo i dettagli di un matrimonio che si è svolto in segreto, senza clamore, da una fonte vicina alla coppia che, dal canto suo, non ha confermato né smentito le avvenute nozze.

La supermodella, che lo scorso febbraio ha dato alla luce il primo figlio nato dall'amore con Valente, ha detto "Sì, lo voglio" all'istruttore di arti marziali con cui fa coppia da tre anni, una relazione nata dopo il divorzio dell'icona delle passerelle da Tom Brady, siglato nel 2022.

La fonte, vicina a Valente, ha confermato che lo sposo è molto entusiasta di aver ufficializzato il legame con la supermodella che lo ha reso padre ad inzio anno.

Gisele ha trattato la sua relazione con lo sportivo con molta riservatezza fin dall'inizio.

I due sono stati spesso avvistati dai fotografi in Florida, mentre passeggiano col carrozzino, o in bici insieme al loro con cane. I frammenti della quotidianità della coppia confermano le intenzioni della supermodella di volersi dedicare alla famiglia e a una vita meno frenetica che non le impedisca di tornare sotto i riflettori per selezionati impegni lavorativi.

A fine novembre la brasiliana è apparsa sul red carpet del Franca Fund Gala, a Doha, in Qatar, e precedentemente aveva posato tra gli ospiti del Fashion Trust Arabia 2025. I fotografi non hanno colto segnali delle imminenti nozze, sulla mano sinistra non c'era nessun anello. Leggi anche Miley Cyrus e Maxx Morando sono fidanzati ufficialmente