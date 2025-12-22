Gisele Bündchen ha sposato Joaquim Valente

La supermodella e l'istruttore di Jiu-Jitsusi si sarebbero scambiati le promesse nella loro casa in Florida, alla presenza di un numero ristretto di parenti ed amici. Lo scorso febbraio la coppia ha accolto il primo figlio, il terzo per l'icona delle passerelle
Gisele Bündchen e Joaquim Valente si sono sposati, lo ha rivelato una fonte a Page Six che in esclusiva. ha riportato i dettagli di un matrimonio che si è svolto in Florida, in gran segreto, ad inizio mese.
La cerimonia, che si è svolta lo scorso 3 dicembre, è avvenuta nella casa della supermodella e dello sportivo.
Assieme alla coppia solo una manciata di amici e i parenti, una scelta che riflette la riservatezza con cui la brasiliana ha gestito l'intera relazione col suo nuovo amore fin dall'inizio della frequentazione.
Le nozze segrete senza nessun indizio
Gisele è convolata a nozze per la seconda volta, riferisce la stampa americana di settore apprendendo i dettagli di un matrimonio che si è svolto in segreto, senza clamore, da una fonte vicina alla coppia che, dal canto suo, non ha confermato né smentito le avvenute nozze.
La supermodella, che lo scorso febbraio ha dato alla luce il primo figlio nato dall'amore con Valente, ha detto "Sì, lo voglio" all'istruttore di arti marziali con cui fa coppia da tre anni, una relazione nata dopo il divorzio dell'icona delle passerelle da Tom Brady, siglato nel 2022.
La fonte, vicina a Valente, ha confermato che lo sposo è molto entusiasta di aver ufficializzato il legame con la supermodella che lo ha reso padre ad inzio anno.
Gisele ha trattato la sua relazione con lo sportivo con molta riservatezza fin dall'inizio.
I due sono stati spesso avvistati dai fotografi in Florida, mentre passeggiano col carrozzino, o in bici insieme al loro con cane. I frammenti della quotidianità della coppia confermano le intenzioni della supermodella di volersi dedicare alla famiglia e a una vita meno frenetica che non le impedisca di tornare sotto i riflettori per selezionati impegni lavorativi.
A fine novembre la brasiliana è apparsa sul red carpet del Franca Fund Gala, a Doha, in Qatar, e precedentemente aveva posato tra gli ospiti del Fashion Trust Arabia 2025. I fotografi non hanno colto segnali delle imminenti nozze, sulla mano sinistra non c'era nessun anello.
L'amore con Valente nato nel 2022
Gisele Bündchen ha iniziato a frequentare Joaquim Valente dopo il divorzio da Tom Brady, lo ha confermato lei stessa nella primavera del 2024 quando ha smentito seccamente le voci relative a un presunto tradimento quando era ancora sposata con l'ex giocatore di football.
Il primo incontro della supermodella con l'istruttore di Jiu-Jitsu risale al 2021, Valente l'ha introdotta alle arti marziali e la brasiliana, che è una grande patita di sport e benessere, ne ha dato prova sul suo seguitissimo profilo Instagram che vanta ad oggi 23 milioni di follower.
Le voci di un flirt sono iniziate a circolare dopo il divorzio. L'unico aggiornamento importante della vita della coppia è dell'autunno del 2024 quando Gisele ha annunciato pubblicamente la sua terza gravidanza sui social quando era già incinta di diversi mesi.
Dalla nascita del terzo figlio della brasiliana, online è apparso un solo post col bebé fotografato di spalle che, secondo la stampa a stelle e strisce, sarebbe un maschio. Al momento della nascita, sesso e nome del piccolo sono rimasti top secret.
Gisele è mamma di Benjamin, nato nel 2009, e di Vivian, nata nel 2012.
