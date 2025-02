Gisele Bündchen è diventata mamma per la terza volta | Sky TG24

La nascita terzo figlio lontano dai riflettori

Gisele Bündchen ha partorito il suo terzo figlio lontano dal clamore dei media. La notizia del parto diffusa dalla stampa statunitense, è priva di dettagli sulla data della nascita - che sarebbe avvenuta nei giorni scorsi - e sul sesso del bambino, di cui non erano a conoscenza neppure i due genitori fino a poco tempo fa.

La supermodella brasiliana, una leggenda delle passerelle, ha dato alla luce il suo terzo bambino a quarantaquattro anni, dopo essersi messa alle spalle il matrimonio con Tom Brady, un'unione lunga dodici anni, terminato col divorzio nel 2022.

Alla stagione turbolenta della separazione è seguita una nuova fase, vissuta accanto a Valente, istruttore di arti marziali con cui è stata vista in pubblico verso la fine del 2022. Dopo gli avvistamenti per tutto il 2023, la relazione è stata ufficializzata solo l'anno successivo, a febbraio.

Mamma e bambino stanno bene, riferisce la fonte. Lei e il compagno sono felicissimi, intenzionati a tenere la loro nuova famiglia lontano dai riflettori.

Alla diffusione della notizia, infatti, non sono seguiti post o aggiornamenti online.

Gisele Bündchen, che solo su Instagram è seguita da oltre 23 milioni di follower, non ha pubblicato nulla dopo la nascita del piccolo.

I follower hanno popolato ulteriormente di commenti il suo ultimo post, un video nel quale la splendida brasiliana si è mostrata col pancione, un contenuto corredato da riflessioni sulla felicità descritta come "un lavoro interiore".

La felicità, ha proseguito la modella nel video di carattere motivazionale nel quale si è fatta riprendere immersa nella natura e nella pratica della meditazione, "consiste nell'abbracciare la persona che stai diventando". Inutile dire che la clip è diventata immediatamente virale.