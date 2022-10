Usa, Gisele Bündchen e Tom Brady a un passo dal divorzio

Sport

Il quarterback californiano ha giocato dieci finali della Nfl: una vera e propria icona del football. Per lui contratti milionari e una fama sconfinata negli States ma non solo. Al suo fianco, dal 2006, c’è Gisele Bundchen, top model brasiliana e madre di due dei suoi tre figli. L'1 febbraio 2022 ha annunciato ufficialmente il suo addio ma un mese e mezzo dopo ha detto che tornerà in campo a Tampa Bay

La leggenda del football americano Tom Brady, dopo aver annunciato il suo ritiro a 44 anni, ha fatto retromarcia: "Negli ultimi due mesi ho realizzato che il mio posto è ancora sul campo, non in tribuna. Quel momento arriverà ma non è ora. Torno a Tampa Bay per la mia 23ma stagione", ha twittato il quarterback. A febbraio aveva dato il suo addio ai campi dell'Nfl dopo 22 stagioni, in cui ha vinto sette Super Bowl. L'ultimo, a 43 anni, nel 2021 nella sua decima finale disputata: un record straordinario per uno dei giocatori più forti e vincenti di sempre