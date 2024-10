Secondo People, Gisele Bundchen sarebbe incinta

Lei e Valente sono stati avvistati insieme per la prima volta nel novembre 2022, quando hanno visitato la provincia di Puntarenas, in Costa Rica, in compagnia dei due figli della modella. Inizialmente la top model ha negato la relazione poi, nel febbraio 2024, PEOPLE ha confermato il legame: i due sarebbero una coppia dal giugno 2023 (il divorzio tra Bündchen e Brady è datato ottobre 2022).

Gisele Bündchen è incinta. La modella, 44 anni, già mamma di due figli avuti da Tom Brady , aspetterebbe un bambino dal nuovo compagno, il 37enne Joaquim Valente . A riportarlo è PEOPLE, citando una fonte vicina alla top model. "Gisele e Joaquim sono felici per questo nuovo capitolo della loro vita e non vedono l'ora di creare un ambiente sereno e amorevole per tutta la famiglia", si legge.

Chi è Joaquim Valente

Atleta di jiu-jitsu brasiliano, Joaquim Valente insegna questo sport presso l'accademia che ha fondato a Miami insieme ai suoi fratelli Pedro e Gui. Il più grande, Pedro, ha iniziato a insegnare jiu-jitsu in città dopo essersi trasferito lì da Rio de Janeiro, nel 1993. Joaquim, il più giovane, è stato l'ultimo ad arrivare negli Stati Uniti.

Come i suoi fratelli, Joaquim è stato introdotto al jiu-jitsu quando aveva solo due anni. Ha imparato dal Gran Maestro Hélio Gracie, che è considerato una leggenda, e che insegna da 67 anni. Ma, oltre al jiu-jitsu, Joaquim ha preso anche lezioni di pugilato e judo. Seguendo le orme della sua famiglia, ha ricevuto la cintura nera e il Diploma di Professore dal Gran Maestro Hélio Gracie nel 2007, un titolo che solo 27 persone possono vantare. Nel 2007, poi, si è laureato in criminologia alla Barry University.

Come ha conosciuto Gisele? Proprio grazie allo sport. La modella, infatti, ha iscritto alla sua accademia il figlio Benjamin. E si è poi iscritta lei stessa. "Non lo aevevo mai preso in considerazione", ha raccontato, a proposito del suo avvicinamento allo sport. "Ma quando ho portato Benjamin alla prima lezione e ho iniziato a parlare con Joaquim, ho capito che era molto più di un'autodifesa. Mi è sembrato molto in linea con ciò in cui credo e cerco, e col percorso che sto compiendo per diventare la versione migliore di me stessa".