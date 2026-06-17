Il principe George frequenterà l'Eton College a partire da settembre, come è stato annunciato da Kensington Palace. Il primogenito di William e Kate, che il prossimo mese compie 13 anni, segue quindi le orme del padre e anche dello zio, il principe Harry, entrambi ex studenti dell'istituzione scolastica riservata ai maschi, nota per essere prestigiosa ed elitaria. Si tratta di una scelta in linea con la tradizione per i principi di Galles, che avevano visitato numerosi istituti, incluso il Marlborough College, una scuola mista frequentata a suo tempo da Kate, prima di scegliere quello ritenuto più adatto al figlio.