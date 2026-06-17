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Uk, il Principe George andrà all'Eton College come il padre William. L'annuncio ufficiale

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Le ragioni della scelta ricadono sulla posizione di Eton, che si trova a 15 minuti in auto da Forest Lodge, la residenza di famiglia dei principi di Galles, all'interno della tenuta reale di Windsor

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Il principe George frequenterà l'Eton College a partire da settembre, come è stato annunciato da Kensington Palace. Il primogenito di William e Kate, che il prossimo mese compie 13 anni, segue quindi le orme del padre e anche dello zio, il principe Harry, entrambi ex studenti dell'istituzione scolastica riservata ai maschi, nota per essere prestigiosa ed elitaria. Si tratta di una scelta in linea con la tradizione per i principi di Galles, che avevano visitato numerosi istituti, incluso il Marlborough College, una scuola mista frequentata a suo tempo da Kate, prima di scegliere quello ritenuto più adatto al figlio.  

L'annuncio di Kensington Palace in linea con la tradizione

La scuola, vicino a Windsor nel Berkshire (Inghilterra meridionale), è stata fondata nel 1440 da Enrico VI e ha visto, oltre ai reali, diversi futuri capi di governo del Regno Unito fra gli iscritti, come Boris Johnson, David Cameron, Harold Macmillan e William Gladstone. Le ragioni della scelta ricadono sulla posizione di Eton, che si trova a 15 minuti in auto da Forest Lodge, la residenza di famiglia dei principi di Galles, all'interno della tenuta reale di Windsor.

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