Harry e Meghan in Gb con i figli a luglio, è la prima volta dal 2022

Il secondogenito di Re Carlo e la moglie non tornano insieme nella patria del principe dal giubileo della Regina Elisabetta. La coppia non è più in rapporti con il resto della famiglia dal 2020, anno dello strappo e del trasferimento negli Usa ascolta articolo

Il principe Harry e Meghan Markle a luglio saranno in Gran Bretagna. Per la prima volta in quattro anni i duchi di Sussex faranno ritorno nella patria del principe per partecipare a un evento degli Invictus Games, i giochi sportivi per militari mutilati di cui Harry è padrino. Con loro anche i due figli: Archie, di 7 anni, e Lilibet, di 5. A dare la notizia sono i media britannici che non mancano di sottolineare l’eccezionalità dell’evento, visti i pessimi rapporti che intercorrono tra il secondogenito di Re Carlo e il resto della famiglia reale.

Ultima volta nel 2022 L’ultima volta di Harry e Meghan insieme a Londra risale al 2022, anno del giubileo della Regina Elisabetta II, nonna del principe. Lo strappo tra i duchi e la royal family era avvenuto due anni prima, nel 2020, sancito dal definitivo trasferimento di Harry e della sua famiglia negli Stati Uniti. Da qualche tempo si rincorrono le voci su di un possibile riavvicinamento del 41enne con il padre e questo viaggio in patria potrebbe esserne un tassello. Ancora, come riporta la BBc, non è chiaro quali saranno le misure di sicurezza previste per la visita, né se il sovrano incontrerà i suoi nipoti. Lo stesso Harry non vede il padre da molto tempo: lo scorso settembre i due si sono incontrati a Clarence House a Londra, nel loro primo incontro faccia a faccia dal febbraio 2024. Non ci sono invece indizi per quanto riguarda un qualsiasi miglioramento delle relazioni con il fratello maggiore William. Vedi anche Meghan Markle ed Harry festeggiano 8 anni di nozze: le foto inedite