Harry e Meghan in Gb con i figli a luglio, è la prima volta dal 2022

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Harry e Meghan Markle con i figli nel Regno Unito a luglio, è la prima volta dal 2022

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©Ansa

Il secondogenito di Re Carlo e la moglie non tornano insieme nella patria del principe dal giubileo della Regina Elisabetta. La coppia non è più in rapporti con il resto della famiglia dal 2020, anno dello strappo e del trasferimento negli Usa

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Il principe Harry e Meghan Markle a luglio saranno in Gran Bretagna. Per la prima volta in quattro anni i duchi di Sussex faranno ritorno nella patria del principe per partecipare a un evento degli Invictus Games, i giochi sportivi per militari mutilati di cui Harry è padrino. Con loro anche i due figli: Archie, di 7 anni, e Lilibet, di 5. A dare la notizia sono i media britannici che non mancano di sottolineare l’eccezionalità dell’evento, visti i pessimi rapporti che intercorrono tra il secondogenito di Re Carlo e il resto della famiglia reale.

Ultima volta nel 2022

L’ultima volta di Harry e Meghan insieme a Londra risale al 2022, anno del giubileo della Regina Elisabetta II, nonna del principe. Lo strappo tra i duchi e la royal family era avvenuto due anni prima, nel 2020, sancito dal definitivo trasferimento di Harry e della sua famiglia negli Stati Uniti. Da qualche tempo si rincorrono le voci su di un possibile riavvicinamento del 41enne con il padre e questo viaggio in patria potrebbe esserne un tassello. Ancora, come riporta la BBc, non è chiaro quali saranno le misure di sicurezza previste per la visita, né se il sovrano incontrerà i suoi nipoti. Lo stesso Harry non vede il padre da molto tempo: lo scorso settembre i due si sono incontrati a Clarence House a Londra, nel loro primo incontro faccia a faccia dal febbraio 2024. Non ci sono invece indizi per quanto riguarda un qualsiasi miglioramento delle relazioni con il fratello maggiore William.

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Gli Invictus Games

Gli Invictus Games sono un evento sportivo tra veterani di guerra che sono rimasti disabili durante il servizio o a causa di esso. I giochi sono stati fondati nel 2014 dal principe Harry, veterano dell'Afghanistan. L’evento non cade con cadenza annuale ed è stato disputato in vari Paesi. L’ultimo, dall’8 febbraio al 16 febbraio 2025, si è tenuto a Vancouver e Whistler, in Canada.

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