Auditorium Parco della Musica, in scena Les Étoiles: il cosmo in danza

Conto alla rovescia per la 12ª edizione del gala internazionale di danza, che sotto la Direzione Artistica di Daniele Cipriani ospiterà non solo stelle internazionali come Polina Semionova, l'étoile a sorpresa Alejandro Virelles e "El Rey del Flamenco" Sergio Bernal, ma anche italiane, incluso l'affascinante figlio d'arte Alessandro Frola. Il 28 e il 29 gennaio il programma, composto da brani tradizionali e moderni, raddoppierà, e fino al 21 marzo una mostra fotografica celebrerà "virtuosismi in volo e sulle punte"