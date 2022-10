Carla Fracci, Opera di Roma omaggia l'étoile con la sua Giselle. VIDEO

Spettacolo

'Eterna fanciulla danzante', come l'ha definita Montale, è nata il 20 agosto 1936 a Milano. Arriva alla scuola di ballo del Teatro meneghino a 10 anni. Per lei una carriera scintillante: indimenticabili le sue interpretazioni di ruoli romantici come Giulietta, Swanilda, Francesca da Rimini e Giselle, cui ha dato una moderna impronta personale