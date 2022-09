7/10 credits: Vito Lorusso

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con AssoDanza, l’associazione di tutela e rappresentanza del mondo della Danza che conta in Italia ad oggi oltre 10.000 associazioni tutelate, rappresentando il 75% dell'intero comparto delle Scuole Private di danza, che sono circa 15.000. In esse operano 30.000 tra insegnanti, coreografi, educatori, in ambito culturale, sportivo, sociale e raggiungono con la propria attività circa 2 milioni e 500.000 famiglie italiane (Osservatorio ADI al 31/10/2021)