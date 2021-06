Roberto Bolle torna con OnDance a Milano: date e foto

6/16

“Ho voluto fortemente ritornare a ballare quest’anno. Alcuni artisti hanno rimandato all’anno prossimo per le difficoltà di questa stagione: c’è una capienza ridotta, non è così facile anche in posti aperti e grandi come il Circo Massimo dove verranno predisposti 1000, 1200 posti al massimo. In queste condizioni è molto difficile portare in scena produzioni importanti. Ma per me era fondamentale dare un segnale di ripartenza, adesso, con la danza”.

