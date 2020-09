Torna la festa della danza, che quest'anno va in scena in una versione ristretta e atipica a causa della pandemia, ma fortemente voluta dall’étoile per dare un segno forte di speranza e di ripresa. Evento clou lo spettacolo in cui Bolle ha danzato tra i dipinti e le sculture con alcuni dei suoi friends. Con loro anche l'attore Stefano Accorsi