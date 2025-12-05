Il Pagante, esce oggi Milano Cortina con Ludwig

È uscita Milano Cortina. Il Pagante ha lanciato la nuova canzone in collaborazione con Ludwig . Distribuito anche il videoclip ufficiale del singolo. Nelle prossime settimane il duo, formato da Brancar ed Eddy Veerus, sarà in tour in numerose città.

Il Pagante è tornato con il singolo Milano Cortina in collaborazione con il rapper romano Ludwig. Il duo ha lanciato il video del brano con ospiti Massimo Boldi, Enzo Salvi e Il Rosso.

Nel giugno di quest’anno Il Pagante ha pubblicato il quarto album FOMO contenente anche i singoli Spingere con VillaBanks, Maranza con Fabio Rovazzi e Costa Smeralda. Il lavoro è arrivato a oltre tre anni di distanza da Devastante, certificato disco d’oro. A settembre Il Pagante ha festeggiato quindici anni di carriera con un grande concerto a Milano: “Grazie a tutte le persone che hanno lavorato con noi per rendere possibile tutto questo e a tutti voi che siete stati con noi in questa serata incredibile”.