Il Pagante, esce oggi Milano Cortina con Ludwig

Nel giugno di quest’anno il duo ha pubblicato il suo quarto album FOMO, arrivato a oltre tre anni di distanza dal precedente lavoro Devastante, certificato disco d’oro
È uscita Milano Cortina. Il Pagante ha lanciato la nuova canzone in collaborazione con Ludwig. Distribuito anche il videoclip ufficiale del singolo. Nelle prossime settimane il duo, formato da Brancar ed Eddy Veerus, sarà in tour in numerose città.
Il Pagante è tornato con il singolo Milano Cortina in collaborazione con il rapper romano Ludwig. Il duo ha lanciato il video del brano con ospiti Massimo Boldi, Enzo Salvi e Il Rosso.
Nel giugno di quest’anno Il Pagante ha pubblicato il quarto album FOMO contenente anche i singoli Spingere con VillaBanks, Maranza con Fabio Rovazzi e Costa Smeralda. Il lavoro è arrivato a oltre tre anni di distanza da Devastante, certificato disco d’oro. A settembre Il Pagante ha festeggiato quindici anni di carriera con un grande concerto a Milano: “Grazie a tutte le persone che hanno lavorato con noi per rendere possibile tutto questo e a tutti voi che siete stati con noi in questa serata incredibile”.
Nel corso degli anni, Il Pagante ha raccontato la società con ironia e sarcasmo, tra i brani più popolari troviamo Bomber, Portofino, Open Bar e Settimana bianca, quest’ultimo certificato con tre dischi di platino. Spazio anche alle collaborazioni: da Adoro con Myss Keta a Un pacco per te con Lorella Cuccarini (FOTO), passando per La triste storia dei ragazzi di provincia con i Gemelli DiVersi.
Nelle prossime settimane Il Pagante sarà protagonista di un lunghissimo tour invernale esibendosi in varie località: da Imola a Cervinia passando per Ravenna, Catania, Torino e Rimini. Ecco gli appuntamenti in calendario:
- 05/12 – Cap Creus – Imola (BO)
- 06/12 – Super G – Madonna di Campiglio (TN)
- 07/12 – Super G – Cortina d’Ampezzo (BL)
- 08/12 – La Gargote – Sestriere (TO)
- 13/12 – River House Club – Soncino (CR)
- 19/12 – Astoria – Ravenna
- 20/12 – Live Music Club – Trezzo sull’Adda (MI)
- 20/12 – Aura Club – Campospinoso (PV)
- 21/12 – ECS Dogana – Catania
- 22/12 – Country Club – Palermo
- 23/12 – Bamboo Club – Torino
- 29/12 – Snow Birth Winter Music Festival – Ponte di Legno (BS)
- 30/12 – Cimone Festival – Sestola (MO)
- 31/12 – Altromondo Studios – Rimini
- 31/12 – Matis Club – Bologna
- 02/01 – Super G – Courmayeur (AO)
- 03/01 – Super G – Madonna di Campiglio (TN)
- 05/01 – Pineta – Milano Marittima (RA) + Liv Music Hall – Mantova
- 10/01 – Storya Club – Santa Giustina in Colle (PD)
- 31/01 – Carnevale Nebiopoli – Chiasso
- 21/02 – Super G – Courmayeur (AO)
- 07/03 – Super G – Cervinia (BL)
- 22/03 – Club Moritzino – Badia (BZ)
