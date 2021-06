Roberto Bolle danza al Quirinale per la Festa della Repubblica

Bolle: "Un onore tornare su un palco con un pubblico"



approfondimento

Ballerini classici, gli italiani più famosi da Carla Fracci a Bolle

"È un onore tornare su un palco con un pubblico", ha detto Bolle al termine dell'esibizione. "Tutti noi artisti abbiamo sofferto e sono contento di essere tornato in questa occasione. Amiamo in modo molto sincero il presidente della Repubblica. Io cerco di essere ambasciatore dell'Italia nel mondo e questa onorificenza mi dà ancora più forza". Poi il ricordo di Carla Fracci: "Avevo un rapporto molto stretto con lei, è stata per me insegnante e partner, le siamo tuti debitori".