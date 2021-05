Bolle riceve l'onorificenza "Al merito della Repubblica Italiana"

Il Presidente della Repubblica ha consegnato oggi, lunedì 31 maggio, al Quirinale l'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine "Al merito della Repubblica Italiana" a Roberto Bolle ( QUI TUTTE LE NEWS ). A renderlo noto un comunicato della Presidenza della Repubblica. Alla consegna del prestigioso riconoscimento Bolle , che da oltre 20 anni incanta gli spettatori di tutto il mondo (ricordiamo che è il primo ballerino della storia a essere contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell'American Ballet Theatre di New York), non nasconde il suo entusiasmo. "Wow, che bel regalo, grazie! Sono contentissimo innanzitutto di conoscerla perché ho per lei una grandissima ammirazione e stima" : queste le prime parole a caldo che l'étoile rivolge al Presidente nel corso dell'incontro ufficiale.

Per celebrare il 75mo anniversario della nascita della Repubblica, il prossimo 2 giugno, Sergio Mattarella riaprirà ufficialmente il palazzo del Quirinale con un concerto, dell'Orchestra di Santa Cecilia e Roberto Bolle che danzerà sulle note Antonio Vivaldi. Il Presidente apre nuovamente il Cortile d'onore del Quirinale in occasione di questa importante occasione e lo fa in un clima che fa sperare nell'uscita dalla pandemia (qui tutti gli aggiornamenti). Il 1° di giugno il tradizionale concerto per gli ambasciatori accreditati, che quest'anno si terrà nel Cortile d'onore e non nel Salone dei Corazzieri, prevede musiche di compositori europei dedicate all'Italia (Britten, Berlioz, Mendelssohn, Strauss, Martinu, Cajkovskij) con l'Orchestra di Santa Cecilia, diretta da Jakub Hrusa. E sarà impreziosito da una performance di Roberto Bolle con Virna Toppi (Pas de deux, da "L'altro Casanova" su musica di Vivaldi).