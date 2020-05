Crew Dragon, c’è l’ok al lancio ma pesa l'incognita meteo

Tutto è praticamente pronto per la missione Demo-2, la prima con equipaggio, in partenza dal suolo americano, ad andare in orbita dal luglio 2011, quando avvenne il ritiro dello Shuttle. Al 60% le condizioni del tempo dovrebbero essere favorevoli: se così non fosse il lancio, previsto oggi alle 22:33 ora italiana e che sarà commentato in diretta da Paolo Nespoli su Sky Tg24, potrebbe essere rinviato

Il gran giorno è arrivato, così come il 'go' definitivo, ultimo via libera al lancio della navetta Crew Dragon di Space X ( FOTO ) che proprio oggi, 27 maggio, inaugurerà quella che è considerata una nuova era dello spazio, consentendo il primo volo di astronauti dal suolo americano dopo l'uscita di scena dello Space Shuttle avvenuta nel 2011. La missione “ Demo-2 ”, con a bordo gli astronauti statunitensi Douglas Hurley e Robert Behnken, partirà alla volta della Stazione Spaziale Internazionale . "Questo è un momento unico in cui tutti gli americani possono fermarsi un attimo e guardare il Paese che realizza nuovamente qualcosa di sbalorditivo", ha detto l'amministratore capo della Nasa, Jim Bridenstine, nell'ultima conferenza stampa a poche ore dal lancio.

Attesi Trump e Pence

L'evento, che sarà trasmesso in diretta da Sky Tg24, vedrà dal Kennedy Space Center della Nasa, a Cape Canaveral in Florida, anche la presenza del presidente Donald Trump e del suo vice Pence, ulteriore fattore che testimonia la portata storica di un evento che segna la fine del monopolio russo nel trasporto di astronauti nello spazio e che apre al volo dei privati. Se le indicazioni tecniche sono positive, però, c’è ancora un'unica incognita, ovvero quella legata alle condizioni metereologiche: le previsioni, molto incerte nelle ultime ore prima del lancio, stimano una probabilità del 60% di condizioni favorevoli, dicono gli esperti. Eventuali provvedimenti, comunque, saranno presi poco prima del lancio ufficiale, schedulato per le 22:33, ora italiana. Se le condizioni del tempo non dovessero essere favorevoli, i tecnici della Nasa potrebbero anche decidere di posticipare il lancio, probabilmente a sabato o addirittura a domenica.

Il viaggio verso l’Iss

La navetta Crew Dragon partirà alla volta dell’Iss grazie all’ausilio del razzo, anch’esso americano, Falcon 9 dallo storico complesso di lancio 39A, costruito già per le missioni Apollo e utilizzato anche per gli Space Shuttle. Il programma prevede, dopo 19 ore di volo, che Hurley e Behnken arrivino a bordo della Stazione Spaziale Internazionale dove non saranno soli ma troveranno i tre colleghi della Expedition 63, con cui condivideranno una parte di missione per un tempo non ancora definito, tra uno e quattro mesi. Per quanto, invece, l'esatta durata della missione americana, questa verrà decisa dalla Nasa stessa e da Space X di Elon Musk in base alle condizioni della navetta e all'avanzamento dei preparativi per la successiva missione umana, Crew-1, la prima che potrà essere considerata davvero operativa. "Ricordiamoci che Demo-2 è un test di volo", ha sottolineato ancora Bridenstine. "La priorità è sperimentare il veicolo e riportarlo a casa in sicurezza per essere poi pronti al lancio di Crew-1".

L'importanza del lancio

Ma perchè questo avvenimento è così sentito? A spiegarlo è Paolo Nespoli, ex astronauta italiano con oltre 300 giorni di permanenza nello spazio, dalle pagine del suo blog. "Per la prima volta nella storia due astronauti professionisti voleranno nello spazio grazie a un’azienda privata. Dopo questo volo dimostrativo, chiunque, agenzia o società straniere, potrebbe sfruttare il taxi cosmico della compagnia di Musk pagandone il trasporto", scrive Nespoli. "I motivi per cui il lancio potrebbe cambiare il futuro dell’esplorazione umana sono tanti e di ordine diverso, si va dall’ambito tecnico-scientifico all’impatto economico generato dallo sfruttamento commerciale dell’orbita bassa terrestre, fino alle conseguenze geopolitiche di quella che per certi versi potrebbe diventare una nuova corsa all’eldorado spaziale". Proprio Nespoli, che era decollato da Cape Canaveral a bordo di una delle ultime missioni dello Shuttle, sarà il commentatore dello storico lancio di questa sera. Su Sky Tg24, a partire dalle 22:15, seguiremo con lui il conto alla rovescia della missione che segna dopo nove anni il ritorno della Nasa in orbita con astronauti in partenza da suolo americano, a bordo, per la prima volta, di una navetta privata targata SpaceX.