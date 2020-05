2/12 ©Getty

"Questo e' un sogno che diventa realta', per me e per tutti a Space X. Non pensavo che si sarebbe realizzato. Non avrei mai immaginato sarebbe successo quando ho avviato SpaceX nel 2002", ha detto il patron della Tesla e del suo braccio spaziale, Elon Musk, commentando durante la diretta della Nasa la storica missione Demo-2

