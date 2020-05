Nasa, ultimi preparativi prima del lancio della capsula Crew Dragon

La missione “Demo-2”, con a bordo gli astronauti Douglas Hurley e Robert Behnken, partirà il 27 maggio alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Sarà la prima missione con equipaggio, in partenza dal suolo americano, ad andare in orbita dal luglio 2011, quando avvenne il ritiro dello Shuttle

Il 27 maggio 2020 sarà un giorno particolarmente importante per l’esplorazione spaziale mondiale, ma soprattutto americana. In quella data, la capsula Crew Dragon (FOTO) di SpaceX partirà in orbita con destinazione la Stazione Spaziale Internazionale. A bordo gli astronauti della Nasa Doug Hurley e Bob Behnken che con partenza dal Kennedy Space Center a Cape Canaveral, in Florida, saranno in viaggio verso lo spazio in quella che sarà la prima missione con equipaggio dal suolo americano a partire dal luglio 2011, quando avvenne il ritiro dello Shuttle. La loro permanenza sull’ISS dovrebbe essere di 110 giorni.