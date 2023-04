Diabete, insulina in commercio da 100 anni ma ora si rischiano carenze

Farmaco salvavita per milioni di diabetici, l'utilizzo di insulina è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni a causa dell'esplosione di casi, dovuto anche agli scorretti stili di vita e all'aumento dell'obesità. Con 511 milioni di diabetici di tipo 2 attesi per il 2030 nel mondo e circa 4 milioni in Italia, il fabbisogno a livello planetario salirà di oltre il 20% nei prossimi 12 anni e metà dei pazienti diabetici, secondo uno studio pubblicato su Lancet, rischia di restare senza accesso al medicinale