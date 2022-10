Retinopatia diabetica per oltre 1 milione di persone: al via campagna

Nel nostro Paese si stima siano oltre 1 milione le persone con diabete che soffrono di retinopatia diabetica, una grave complicanza del diabete che colpisce l’occhio, identificata come la principale causa di cecità nelle persone in età lavorativa. Ne soffrono due diabetici su tre dopo 20 anni di malattia, e si tratta di una patologia che può essere facilmente identificata grazie allo screening del fondo oculare. Per accendere i riflettori sulla retinopatia diabetica e sull'importanza dello screening, l'Associazione medici diabetologi (Amd) e la Società italiana di diabetologia (Sid), con il contributo incondizionato di Abbvie, hanno lanciato la campagna "DIAmoci Un Occhio".

La campagna



approfondimento

La campagna, rivolta ai pazienti ma anche agli specialisti diabetologi, è volta a promuovere l’importanza dello screening per arrivare il prima possibile ad una diagnosi e indirizzare il paziente verso la migliore terapia, riducendo così il rischio di complicazioni. "Lo screening della retinopatia diabetica deve sempre più diventare una delle attività routinarie svolte presso i centri di diabetologia e dovrebbe comunque avvenire in concomitanza con la visita diabetologica", ha riferito il presidente Sid Agostino Consoli. “Abbiamo oggi la possibilità di utilizzare i retinografi - strumenti che possono essere utilizzati anche da un ortottista o da un infermiere esperto - con refertazione delle immagini a distanza da parte di un oculista o addirittura con interpretazione dell’immagine da parte di sistemi di intelligenza artificiale. Queste tecnologie vanno diffuse su tutto il territorio nazionale e diventare lo standard per lo screening della retinopatia diabetica”, ha aggiunto.

Retinopatia diabetica: di cosa si tratta



Come spiegato in una nota congiunta di Amd e Sid, la retinopatia diabetica è causata da un danno ai vasi sanguigni del tessuto della retina e può svilupparsi in tutte le persone con il diabete di tipo 1 e di tipo 2. I principali fattori rischio sono una lunga durata del diabete, soprattutto se non controllato, con alti livelli di emoglobina glicata e l'ipertensione.

"La retinopatia diabetica è una delle complicanze più gravi del diabete ma resta ampiamente sotto-diagnosticata, generando un impatto negativo sugli outcome di salute delle persone con diabete e sui costi a carico del servizio sanitario nazionale per la gestione di casi più complessi", ha sottolineato il presidente Amd Graziano Di Cianni.