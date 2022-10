Si celebra oggi la Giornata mondiale della vista

Promossa dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, IAPB Italia Onlus, lo slogan di quest’anno, "C’è un solo modo per vedere il futuro, fare prevenzione oggi", vuole mettere in primo piano la prevenzione ascolta articolo Condividi

Si celebra oggi, come ogni anno il secondo giovedì d'ottobre, la Giornata mondiale della vista, promossa dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità, IAPB Italia Onlus. Lo slogan di quest'anno, "C'è un solo modo per vedere il futuro, fare prevenzione oggi", vuole mettere in primo piano la prevenzione attraverso controlli periodici. In Italia, infatti, le malattie che mettono a rischio la vista delle persone riguardano oltre tre milioni d'individui.

La Giornata mondiale della vista approfondimento Miopia e astigmatismo, verso diagnosi precoce Lo slogan di quest’anno vuole sottolineare l’importanza della prevenzione. Infatti, in alcune malattie dell’occhio, la perdita della vista è graduale e senza sintomi, cosa che porta a scoprire il problema quando ormai è troppo tardi. Secondo quando emerso durante la campagna di prevenzione ‘Vista in Salute’ di IAPB, circa il 40% delle persone visitate erano affette, o erano a rischio di una patologia, senza saperlo. Una vera e propria contraddizione tra salute visiva percepita e reale stato di salute oculare. Inoltre, è bene ricordare, che il rischio di malattie come il glaucoma, la retinopatia diabetica e la maculopatia, aumentano assieme all’età e alle malattie croniche. La perdita della vista può provocare enormi costi sociali e personali. Molte condizioni che minacciano la vista, asintomatiche negli stadi iniziali, possono tuttavia essere curate, o arginate, se diagnosticate in tempo dai medici oftalmologi attraverso controlli periodici. Per questo la Società Oftalmologica Italiana consiglia una visita alla nascita, una entro i 3 anni, una a 12, una volta ogni due anni dopo i 40, e una volta all’anno dopo i 60.

La Giornata in breve In occasione della Giornata mondiale, è stata organizzata una ‘tavola rotonda’ a Roma che, attraverso il progetto ‘Vista in Salute’, riporterà le diverse esperienze delle visite oculistiche sul territorio, e le criticità in ambito oculistico riscontrate all’interno dei servizi sanitari nel post Covid. Spazio verrà dato anche alla riabilitazione visiva - necessaria per la cura -, mentre, in chiusura, verrà fatta una riflessione sull’impatto delle nuove tecnologie sui modelli organizzativi. Inoltre, verranno organizzati incontri divulgativi, offerti controlli oculistici gratuiti e distribuiti opuscoli informativi in oltre 90 città italiane. Un’opportunità possibile grazie all’impegno delle strutture territoriali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e dei loro volontari, presenti per testimoniare il ruolo fondamentale della prevenzione nel contrasto al rischio di cecità.