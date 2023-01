Farmaci per diabete forse cancerogeni, azienda Merck & Co li ritira

La società ha presentato un rapporto alla Food and Drug Administration degli Stati Uniti dopo aver identificato la causa principale della presenza di una nitrosammina in alcuni lotti dei farmaci

L'azienda statunitense Merck & Co (MRK.N) ha scoperto che i suoi migliori farmaci per il diabete sarebbero stati contaminati da un potenziale cancerogeno, secondo quanto riferito da Bloomberg News. La società ha infatti presentato un rapporto alla Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti dopo aver identificato la causa principale della presenza di una nitrosammina chiamata NTTP in alcuni lotti dei farmaci. Secondo la FDA, NTTP appartiene alla classe dei composti nitrosammine, alcuni dei quali sono classificati come probabili o possibili cancerogeni per l'uomo, sulla base di test di laboratorio.