Carente l'antidiabete semaglutide, usato impropriamente per dimagrire

Pazienti allarmati per la mancanza del farmaco Ozempic, il cui utilizzo viene sponsorizzato da celebrità e influencer nei social network per diminuire di peso. Il presidente Amd: "Messaggi totalmente fuorivianti" ascolta articolo Condividi

Scarseggia in Italia l'Ozempic, farmaco anti-diabete alla semaglutide, sempre più utilizzato fuori indicazione a scopo di dimagrimento. Il medicinale è infatti inserito dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) nella lista dei farmaci carenti ed in una nota informativa pubblicata sul sito Aifa si sottolinea che l'aumento della domanda di questa molecola "ha portato a carenze che si prevede continueranno per tutto il 2023". Sebbene la fornitura continui ad aumentare, si legge nella nota informativa, "non è possibile prevedere con certezza quando risulterà sufficiente a soddisfare completamente la domanda attuale.

I medici: "Va usato esclusivamente da pazienti con diebete di tipo 2" approfondimento L'alert di Aifa, carenza farmaci anti-diabete può durare tutto l'anno Una tardiva consapevolezza della situazione di esaurimento delle scorte può comportare l'impossibilità per i pazienti di acquisire le dosi necessarie, con possibili conseguenze cliniche come l'iperglicemia". Si invitano quindi i medici ad assicurare che i pazienti che utilizzano il farmaco siano informati e vengano trasferiti in sicurezza ad altre idonee alternative terapeutiche in base alla valutazione clinica. Semaglutide , si precisa, "è indicato esclusivamente per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 non adeguatamente controllato in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico. Ogni altro utilizzo, inclusa la gestione del peso, rappresenta un uso off-label e attualmente mette a rischio la disponibilità di Ozempic per la popolazione indicata".



Vip e influencer sponsorizzano il suo utilizzo sui social network leggi anche Ambrosini parla della malattia del figlio: "Ha il diabete di tipo 1" Il nuovo trattamento dell'obesità è molto utilizzato negli Stati Uniti anche da chi obeso non lo è. Ne vanno infatti matti molte celebrità e gli influencer ne decantano gli straordinari effetti dimagranti a suon di post su Instagram o su Tik Tok, come riportato da Repubblica. Pare lo abbia utilizzato anche Elon Musk, che oggi appare visibilmente dimagrito. La semaglutide va a ruba che in alcune farmacie del Paese è diventato praticamente introvabile. Graziano Di Cianni, presidente dell'Associazione medici diabetologi (Amd), ha spiegato che l'utilizzo del farmaco per dimagrire è "del tutto improprio" da parte di persone non diabetiche per la perdita di peso. "Sappiamo, soprattutto da come il fenomeno emerge sui social - sottolinea lo specialista - che il medicinale viene utilizzato, con grave rischio, anche da persone anoressiche che vogliono perdere ulteriormente peso, sfruttando la capacità della molecola di ridurre il senso di fame".

Il presidente Amd: "Messaggi totalmente fuorivianti" approfondimento Obesità nei bambini, le regole d’oro delle 4C per contrastarla Circolano una serie di "messaggi totalmente fuorvianti", avverte il presidente Amd: c'è chi dice che mangia ciò che vuole e poi perde peso con il farmaco, chi consiglia di utilizzarlo un paio di mesi per perdere qualche chilo, riferisce. Gli effetti colaterali "sono a carico gastroenterico: nausea, senso di pienezza, tendenza al vomito". Si arriva all'estremo con l'utilizzo da parte di persone anoressiche, "un problema gravissimo perché con l'uso del farmaco si peggiora un disturbo del comportamento alimentare già pericoloso di per sé", conclude DI Cianni.