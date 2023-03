Ambrosini parla della malattia del figlio: "Ha il diabete di tipo 1"

L'ex centrocampista del Milan racconta in un video la diagnosi del suo bambino, e chiede di sostenere la ricerca: "Ha una malattia autoimmune, cronica e degenerativa e che, anche se non si vede, può avere delle conseguenze gravissime"

"Da sei mesi la mia vita e quella della mia famiglia sono state letteralmente sconvolte dalla malattia di nostro figlio più piccolo. Ad Alessandro è stato diagnosticato il diabete di tipo 1, che è una malattia autoimmune, cronica e degenerativa e che, anche se non si vede, può avere delle conseguenze gravissime": a parlare, tramite un video pubblicato sulla sua pagina Instagram, è l'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini, che ieri ha deciso di esporsi e raccontare la diagnosi di suo figlio per una causa importante: sostenere la ricerca scientifica e aiutare i pazienti malati di diabete di tipo 1, una patologia cronica di origine autoimmune ad oggi senza cura, la cui unica terapia - salvavita - è quella insulinica. Il videomessaggio di Ambrosini è stato condiviso da Fondazione Italiana Diabete, impegnata da anni a raccogliere fondi per la ricerca, che per il prossimo 2 aprile ha organizzato una maratona benefica a cui Ambrosini prenderà parte.