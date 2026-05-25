Storico intervento all'Ieo: rimosso raro tumore alle vie aeree

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Intervento rivoluzionario allo Ieo: rimosso un rarissimo tumore alle vie aeree

Salute e Benessere
©Getty

L'operazione eseguita con successo dall'équipe multidisciplinare guidata dal professor Lorenzo Spaggiari, direttore del programma Polmone dell'Istituto europeo di oncologia di Milano, è il primo caso di rimozione di un grave tumore alle vie aeree localizzato nella parte sinistra. Sono trascorsi sei mesi dall'operazione e il paziente è tornato alla quotidianità

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Un'equipe multidisciplinare, guidata da Lorenzo Spaggiari, direttore del Programma Polmone dell'Istituto Europeo di Oncologia, ha eseguito con successo il primo intervento chirurgico al

mondo di rimozione di un avanzato carcinoma adenoidocistico delle vie aeree della parte sinistra. Il paziente è un uomo di 40 anni a cui era stato diagnosticato il carcinoma adenoidocistico, che colpisce trachea, bronchi e carena per lo più dalla parte destra, mentre l'uomo lo aveva nella parte sinistra. Lo specialista dello Ieo ha studiato insieme alla sua équipe multidisciplinare il particolare caso e, nonosante l'unicità del tumore, ha deciso di sottoporre il paziente all'operazione. Sono stati registrati in tutto il mondo solo 15 casi simili, compreso il paziente dello Ieo. L'operazione è stata effettuata circa sei mesi fa e il quarantenne è già tornato alla sua quotidianità.

Lo studio del caso degli specialisti 

Lo Ieo, dove è attivo il programma Polmone, è un centro con grande esperienza nella chirurgia di questo tipo di tumori eseguiti però (almeno fino ad ora) solo sulla sezione destra. Il paziente in questione era un caso molto complesso perché il tumore era esteso al bronco sinistro, carena, terzo inferiore della trachea e atrio sinistro. Dopo aver studiato le operazioni chirurgiche pregresse su questo tipo di carcinoma e, nonostante i risultati deludenti, Spaggiari e la sua équipe sono intervenuti con un "Left tracheal sleeve pneumonectomy" attivato con un solo accesso da sotto l'ascella. L'intervento, poco invasivo, è durato più di sei ore. 

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Cos'è il carcinoma adenoidocistico

Il carcinoma adenoidocistico (AdCC) è una neoplasia maligna tipica dell'adulto-anziano, localizzata in varie parti del corpo fra cui le ghiandole salivari. Di lenta evoluzione, mostra carattere invasivo nei confronti degli organi adiacenti, e le metastasi si sviluppano tra il 20 e 35% dei casi, soprattutto in fegato e polmoni. Queste possono formarsi anche a distanza di molti anni. Costituisce la seconda forma più comune di tumore tracheale (30 -50% ) ed è il tumore più frequente nella ghiandola salivare sottomandibolare.

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