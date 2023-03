3/8 ©Ansa

Come spiegato da Farnetani, "classicamente si dice ai ragazzi e in generale alla popolazione: usate le scale, invece dell'ascensore" per fare più movimento. "Ma per i più piccoli è più piacevole fare un'attività motoria giornaliera che non sia vissuta come stress o obbligo, qualcosa in cui anche l'ambiente fa la sua parte”

Iscriviti alla nostra newsletter per restare sempre aggiornato