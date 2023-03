L'alert di Aifa, carenza farmaci anti-diabete può durare tutto l'anno

L'agenzia italiana del farmaco lancia l'allarme: "L'aumento della domanda di Ozempic ha portato a carenze che si prevede continueranno per tutto il 2023" ascolta articolo Condividi

Si chiama Ozempic, il farmaco anti-diabete utilizzato con una soluzione iniettabile in penna preriempita, e non è semplice trovarlo in questo momento a causa della grande richiesta e di una carenza nelle forniture.

"I sanitari informino i pazienti"

approfondimento Diabete tipo 1, cos'è la malattia di cui soffre il figlio di Ambrosini A chiarire la situazione sull'effettiva carenza di Ozempic è l'Aifa, che pubblica una nota in collaborazione con l'azienda produttrice del farmaco Novo Nordisk, rivolgendosi direttamente agli operatori sanitari. "L'aumento della domanda di Ozempic ha portato a carenze che si prevede continueranno per tutto il 2023. Sebbene la fornitura continui ad aumentare non è possibile prevedere con certezza quando risulterà sufficiente a soddisfare completamente la domanda attuale" scrive Aifa. Ancora l'agenzia italiana del farmaco: "Una tardiva consapevolezza della situazione di esaurimento delle scorte può comportare l'impossibilità per i pazienti di acquisire le dosi necessarie, con possibili conseguenze cliniche come l'iperglicemia. I sanitari sono pertanto invitati ad assicurare che i pazienti che utilizzano Ozempic siano informati di quanto sopra e che i pazienti a rischio di esaurimento di Ozempic vengano trasferiti in sicurezza ad un altro agonista del Glp-1 o ad altre idonee alternative terapeutiche".

"Non utilizzare Ozempic per la gestione del peso" approfondimento Ozempic, farmaco anti-diabete in voga a Hollywood e su TikTok: rischi Aifa poi specifica: "Ozempic è indicato esclusivamente per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 non adeguatamente controllato, in aggiunta alla dieta e all'esercizio fisico. Qualsiasi altro utilizzo, anche per la gestione del peso, rappresenta un uso off-label e attualmente mette a rischio la disponibilità di Ozempic per la popolazione indicata".