Ozempic, farmaco anti-diabete in voga a Hollywood e su TikTok: rischi

Il medicinale, approvato dall'Ema per il trattamento del diabete di tipo 2, impazza sui social, in particolare su Tik Tok, per perdere peso. Una pratica potenzialmente dannosa per la salute, che, in un articolo del Wall Street Journal, viene definita come "la droga di Hollywood"

Arriva da oltreoceano l'ultimo pericoloso trend in tema di dimagrimento. Al centro un farmaco anti- diabete , l'Ozempic, utilizzato impropriamente per perdere peso. Una pratica potenzialmente dannosa per la salute, che, in un articolo del Wall Street Journal , viene definita come "la droga di Hollywood". Negli Stati Uniti, infatti, Ozempic e altre iniezioni destinate al trattamento di condizioni mediche croniche sono molto richieste tra "le élite" che cercano una scorciatoia per perdere peso, nonostante gli innumerevoli rischi legati all'assunzione incontrollata di un farmaco destinato ed approvato per altri utilizzi. A diffonderne la conoscenza è stato senza dubbio anche TikTok.

Il pericoloso trend su TikTok



approfondimento

Diabete, consigli stile di vita adeguato: da dieta ad attività fisica

Sul social network, usato soprattutto dai giovanissimi, l'hashtag Ozempic è stato utilizzato 350 milioni di volte. Facendo una semplice ricerca su TikTok appaiono migliaia di video di ragazze che promuovono l'Ozempic per perdere peso, raccontando gli effetti "miracolosi" del medicinale, e ne mostrano anche l'utilizzo. Il farmaco, come altri medicinali per il diabete, viene somministrato in soluzione iniettabile in penna preriempita. Una pratica potenzialmente dannosa per la salute e anche illegale, visto che il farmaco in Italia è vendibile solo dietro prescrizione medica.



Ozempic: per cosa è approvato



Ozempic, contenente un ingrediente antidiabetico chiamato semaglutide e prodotto da Novo Nordisk, è stato approvato dalla Food and Drug Administration e dall'Agenzia europea dei medicinali (Ema) per aiutare a ridurre la glicemia nelle persone con diabete di tipo 2, in associazione a dieta e esercizio fisico. L'Ema ne raccomanda l'utilizzo solo nei pazienti che non possono assumere metformina, un altro medicinale per il diabete, anche in concomitanza con altri farmici anti-diabete. Secondo la Fda, Semaglutide stimola la produzione di insulina e mira anche alle aree del cervello che regolano l'appetito. L'agenzia federale statunitense ha approvato semaglutide per la perdita di peso in pazienti obesi o fortemente in sovrappeso con il marchio Wegovy, che Novo Nordisk vende a un prezzo più alto rispetto a suo cugino Ozempic.



Quali sono gli effetti collaterali del farmaco

L'Ema, in una scheda dedicata al medicinale, indica che Ozempic può avere effetti collaterali come "problemi dell’apparato digestivo, quali diarrea, vomito e nausea", oltre a "un grave peggioramento della retinopatia diabetica".

Tuttavia, i veri rischi del farmaco derivano dal suo improprio utilizzo. Pericoli che rischiano di essere sottovalutati da chi, volendo perdere peso velocemente, rischia di affidarsi ai social o alle mode del momento, senza consultare il proprio medico.