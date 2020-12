Covid, in Italia il virus non uccide allo stesso modo: la mappa

E’ un dato emerso dall’analisi degli esperti dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane (Università Cattolica – Campus di Roma). Il Covid-19, nel nostro Paese, non causa ovunque la stessa mortalità, ma “si manifesta con estrema variabilità nelle Regioni italiane, andando da un massimo del 5,4% dei positivi in Lombardia a un minimo dell’1,3% in Campania, con una media del 3,5% a livello nazionale”, hanno spiegato gli esperti

In Italia, il Covid non uccide ovunque allo stesso modo, ma esistono “differenze di quasi 5 volte tra alcune Regioni” ed altre. E l’estrema variabilità nella intensità e nella letalità del virus Sars-Cov2 è riscontrabile anche in Europa. E’ questo, in sintesi, ciò che emerge dall’analisi dell’ Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane (Università Cattolica – Campus di Roma), pubblicata in chiusura dell’anno della pandemia.

Il periodo di riferimento

Il Covid-19, dunque, non causa ovunque la stessa mortalità, ma “si manifesta con estrema variabilità nelle Regioni italiane, andando da un massimo del 5,4% dei positivi in Lombardia a un minimo dell’1,3% in Campania, con una media del 3,5% a livello nazionale”, hanno spiegato gli esperti. L’analisi è stata effettuata, in particolare, concentrando l’attenzione sul periodo ottobre-dicembre, nello specifico sui dati relativi al periodo che andava dal 12 ottobre al 6 dicembre, in cui è emerso “che i livelli di mortalità per Covid-19 nelle Regioni italiane variano sensibilmente, a parità di prevalenza dei nuovi contagi e indipendentemente dalla struttura per età della popolazione residente”.

Le possibili spiegazioni

Quali fattori spiegano queste differenze? “Difficile stabilire i motivi per le differenze regionali ed europee, che andrebbero ricercate tra un ventaglio molto ampio di fattori: carenze organizzative, ritardi iniziali nel comprendere la gravità dell’emergenza, deficit nei sistemi di tracciamento dei contagi, diversi livelli di aggressività del virus, comportamenti individuali e scelte dei Governi centrali e locali”, hanno scritto gli esperti. Adesso, però, queste evidenze dovranno essere analizzate e comprese meglio dalla scienza medica e dagli esperti di organizzazione dei Sistemi Sanitari, “poiché le differenze riscontrate non sono attribuibili solo alla fragilità della popolazione anziana, quella più colpita dal virus”. Tra le ipotesi messe in campo, quella secondo cui alcuni territori sono interessati da un livello particolarmente significativo di mobilità, ovvero “luoghi in cui si svolgono la maggior parte delle proprie relazioni sociali ed economiche”. Queste aree, è possibile, “sono state sottoposte a un rischio maggiore di contagio”. Gli esperti menzionano, ad esempio, la Lombardia, “la Regione con la più alta intensità degli spostamenti e dove si è registrato un numero elevatissimo di contagi”.