Vaccino anti Covid, l’Aifa istituisce un Comitato scientifico

Il comitato rimarrà in carica per due anni e potrà essere rinnovato in base all'evoluzione della pandemia da Covid e all'andamento della campagna vaccinale. "Garantirà una sorveglianza sulla sicurezza dei vaccini per il coronavirus in Italia” assicura il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco Nicola Magrini

L'Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, ha istituito il Comitato scientifico per la sorveglianza dei vaccini anti Covid in accordo con il ministero della Salute e il Commissario Straordinario per l'emergenza coronavirus. Si riunirà oggi, martedì 15 dicembre, per l'avvio dei lavori. Il comitato rimarrà in carica per due anni e potrà essere rinnovato in base all'evoluzione della pandemia e all'andamento della campagna vaccinale. "Garantirà una sorveglianza attiva sulla sicurezza di tutti i vaccini Covid-19 che arriveranno in Italia. È composto da esperti di alto profilo e provata indipendenza scientifica" afferma il direttore generale dell'Aifa, Nicola Magrini.