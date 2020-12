Covid in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Per quanto riguarda le province, i numeri sono tutti in calo con 394 nuovi positivi nella città metropolitana di Milano, di cui 133 a Milano città, 141 a Brescia, 91 a Bergamo, 66 a Mantova

Continua a scendere il numero delle persone ricoverate in Lombardia sia in terapia intensiva sia negli altri reparti (5.053 in totale). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

7:07 - In Lombardia: calano ricoveri in terapia intensiva e altri reparti

Continua a scendere il numero delle persone ricoverate in Lombardia sia in terapia intensiva sia negli altri reparti (5.053 in totale). Con 11.317 tamponi effettuati, sono 945 i nuovi positivi con il rapporto in calo all'8,3%. I decessi sono 67 per un totale di 23.877 morti in regione dall'inizio della pandemia. I guariti/dimessi sono 8.906. Per quanto riguarda le province, i numeri sono tutti in calo con 394 nuovi positivi nella città metropolitana di Milano, di cui 133 a Milano città, 141 a Brescia, 91 a Bergamo, 66 a Mantova.