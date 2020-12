Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"È stata gridata vittoria un pochino troppo presto rispetto a una discesa che non poteva essere considerata consolidata e sufficiente per dire che ne eravamo fuori, anche se le misure stavano funzionando, e proprio perché stavano funzionando valeva la pena di maneggiarle con cura, prima di rilassarle del tutto", ha detto a Sky TG24 Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

Galli: “È stata gridata vittoria un po' troppo presto”

"È stata gridata vittoria un pochino troppo presto rispetto a una discesa che non poteva essere considerata consolidata e sufficiente per dire che ne eravamo fuori, anche se le misure stavano funzionando, e proprio perché stavano funzionando valeva la pena di maneggiarle con cura, prima di rilassarle del tutto", ha detto a Sky TG24 Massimo Galli, primario infettivologo dell'ospedale Sacco di Milano. "Sono d'accordo con il fatto che non si discuta proprio ora" di obbligatorietà dei vaccini, ha proseguito Galli: "Finisce per essere un aspetto divisivo nel momento in cui credo che a tutti interessi trovare la quadra per quanto attiene la possibilità di informare bene, in modo trasparente, le persone, di modo che possano aderire spontaneamente e con convinzione a questa vaccinazione". In Europa "abbiamo un buco di 80 milioni di dosi, che dovevano venire, almeno 40 di queste 80, prima e che invece arriveranno necessariamente dopo. Questo implica dei ritardi", ha aggiunto Galli, spiegando che "dobbiamo coesistere con questo accidenti di virus ancora un po'. Nell'arco di un anno probabilmente riusciremo a fare il grosso delle vaccinazioni, ma quell'anno ci vorrà tutto e forse anche un altro pezzetto del successivo. Da come stanno messe le cose - ha concluso - è difficile pensare che si possa fare davvero prima".