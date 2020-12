Covid a Milano, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Il documento impegna il sindaco e la giunta "a valutare una possibile introduzione di tariffe specifiche per questo tipo di occupazioni in relazione allo stato delle limitazioni sanitarie in essere e alle condizioni economiche dei settori coinvolti"

7:04 - Milano, gratuità suolo pubblico bar estesa fino a luglio 2021

A Milano bar e ristoranti che hanno deciso o decideranno di mettere tavolini all'aperto per allargare i loro spazi in seguito all'emergenza Covid non pagheranno l'occupazione del suolo pubblico fino al 31 luglio 2021. Il Consiglio comunale di Milano ha infatti deciso di estendere la gratuità delle occupazioni di suolo pubblico temporanee di bar e ristoranti con l'approvazione di un ordine del giorno promosso dal Partito democratico. Il documento impegna il sindaco e la giunta "a proseguire con il regime di gratuità per le occupazioni fino al 31 luglio 2021 valutando una possibile introduzione di tariffe specifiche per questo tipo di occupazioni in relazione allo stato delle limitazioni sanitarie in essere e alle condizioni economiche dei settori coinvolti". Inoltre l'ordine del giorno impegna il sindaco" a chiedere al Governo, come già proposto formalmente dall'Anci, il rifinanziamento per il 2021 del Fondo a copertura degli sgravi per le concessioni di occupazione di spazio pubblico".