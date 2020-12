Covid Milano, nasce il cocktail bar in diretta su Instagram

Un cocktail bar virtuale con live streaming su Instagram per consentire alle persone di ordinare i drink, assistere alla loro preparazione in diretta e vederseli recapitare a casa durante l'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA E A MILANO). È l'idea messa a punto dallo Star Zagros Kebabbar di Milano per ricreare l'atmosfera e il fascino della preparazione della bevanda, che a volte assume caratteri quasi alchemici, e per mantenere la dimensione di convivialità tipica dei locali. Il bancone virtuale dell'"Instabar" sarà online durante i fine settimana nelle serate di venerdì, sabato e domenica, dalle 21.30 alle 23, sulla pagina Instagram del locale finchè non verranno riaperte a pieno regime le attività serali.

Il titolare: "Cerchiamo di portare una fetta importante dell'atmosfera da bancone"

I drink ordinabili durante le sessioni live, che spaziano dai grandi classici ai signature elaborati dal locale, vengono recapitati nelle case dei milanesi in apposite buste contenenti la miscela, il ghiaccio e le guarnizioni, per poi poterli ricomporre nel bicchiere secondo le istruzioni date dai bartender. "Abbiamo deciso di attivare Instabar - spiega il titolare Emrah Karaman, 30 anni, di origini curde - per portare ai nostri clienti, oltre ovviamente ai drink, una fetta importante dell'atmosfera da bancone, ovvero il rapporto umano, le chiacchiere e lo scambio di storie e aneddoti. Chi gradisce, può anche ordinare il cocktail dal nostro sito in altri momenti della giornata e collegarsi durante Instabar per consumarlo in compagnia. Non lo facciamo solo per i clienti, ma anche per noi stessi: abbiamo smarrito la dimensione sociale che ci caratterizzava e che manca terribilmente. Per il momento ci accontentiamo di ricostruirla virtualmente".