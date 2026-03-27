Dal ko al Referendum al "repulisti", i giorni caldi del governo Meloni

Per Delmastro, esponente di Fratelli d'Italia, l'ultimo guaio giudiziario che lo vede coinvolto è quello della vicenda legata a presunti affari con la famiglia Caroccia, ritenuta vicina al clan di stampo camorristico dei Senese. Il caso della società Le 5 Forchette, una srl di cui il sottosegretario ha detenuto quote azionarie, è finito sotto la lente dei pm di piazzale Clodio che hanno avviato un’indagine per riciclaggio e intestazione fittizia a carico di Mauro Caroccia, attualmente detenuto in carcere per scontare una condanna a 4 anni, e della figlia 19enne che compare come azionista della società proprietaria del ristorante romano Bisteccheria d'Italia.

"Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla Giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e, pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità", ha dichiarato, in una nota, l'ormai ex sottosegretario Delmastro.

Per approfondire: Andrea Delmastro, chi è il deputato FdI che si è dimesso da sottosegretario alla Giustizia